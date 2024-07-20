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Демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты - РИА Новости, 20.07.2024
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00:09 20.07.2024 (обновлено: 00:54 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/bayden-1960856602.html
Демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты
Демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты - РИА Новости, 20.07.2024
Демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты
Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило в пятницу, что намерено выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T00:09
2024-07-20T00:54
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило в пятницу, что намерено выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к главе государства снять свою кандидатуру. "Благодаря вам каждый избиратель в этой стране будет иметь равную возможность проголосовать за наших кандидатов. Джо Байден и (вице-президент США – ред.) Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам", - заявил в пятницу на встрече со своими сторонниками председатель DNC Джейми Харрисон. При этом сам Байден ранее тем же днем опубликовал заявление, в котором четко дал понять, что планирует возобновить на следующей неделе свою избирательную кампанию. Сейчас он находится на самоизоляции в своей загородной резиденции в штате Делавэр, а несколькими днями ранее у него был диагностирован коронавирус. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
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в мире, сша, делавэр, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Делавэр, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Демократы намерены выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

Демократическая партия намерена выдвинуть Байдена кандидатом в президенты

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило в пятницу, что намерено выдвинуть президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к главе государства снять свою кандидатуру.
"Благодаря вам каждый избиратель в этой стране будет иметь равную возможность проголосовать за наших кандидатов. Джо Байден и (вице-президент США – ред.) Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам", - заявил в пятницу на встрече со своими сторонниками председатель DNC Джейми Харрисон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
При этом сам Байден ранее тем же днем опубликовал заявление, в котором четко дал понять, что планирует возобновить на следующей неделе свою избирательную кампанию. Сейчас он находится на самоизоляции в своей загородной резиденции в штате Делавэр, а несколькими днями ранее у него был диагностирован коронавирус.
На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок.
Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
СМИ: ближний круг Байдена разозлился из-за действий демократов против него
Вчера, 21:00
 
В миреСШАДелавэрДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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