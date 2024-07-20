https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

"Паника взяла верх". Байден готовится к сенсационному заявлению

"Паника взяла верх". Байден готовится к сенсационному заявлению - РИА Новости, 20.07.2024

"Паника взяла верх". Байден готовится к сенсационному заявлению

Еще месяц назад трудно было представить, что Джо Байден выйдет из предвыборной гонки. Однако некоторые источники уже подтвердили: американский лидер осознал,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:00

2024-07-20T08:00

2024-07-20T09:12

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Еще месяц назад трудно было представить, что Джо Байден выйдет из предвыборной гонки. Однако некоторые источники уже подтвердили: американский лидер осознал, что не победит Дональда Трампа. На замену прочат вице-президента Камалу Харрис. О перспективах демократов — в материале РИА Новости.Гордость и отчуждениеОбозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин, ссылаясь на высокопоставленных представителей Демократической партии США, заявил, что Байден принял решение не переизбираться. Якобы даже готова специальная речь, теперь это лишь вопрос времени. Белый дом комментариев пока не дал.Несколько человек из окружения Байдена ранее сообщили: глава США постепенно склоняется к выходу из президентской гонки. Еще две недели назад он утверждал, что снимет кандидатуру только по велению "высших сил", а теперь его "терзают смутные сомнения". Демократы отмечают, что для них такое решение не станет сюрпризом.Сейчас Байден на самоизоляции в загородном доме в Делавэре из-за выявленного COVID-19. По словам источников, еще после июньских дебатов с Дональдом Трампом он отдалился от политических соратников, оставаясь строго в узком кругу членов семьи и двух верных помощников — Майка Донилона и Стива Рикетти. Однопартийцы считают, что президент может получать от них искаженные данные о реальном раскладе сил."Это не может продолжаться дальше", — сказал своим ассистентам один из губернаторов-демократов.Деньги на ветерВпрочем, до Байдена все-таки доходит часть информации, которая начинает его переубеждать. Слишком уж очевидно недовольство его кандидатурой в Демократической партии США. Более 20 конгрессменов и два сенатора призвали президента выйти из гонки. Особенно на него повлияли слова бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси: в частном порядке она сказала хозяину Белого дома, что победить Трампа ему не по силам.Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом, также засомневался. После дебатов они всего раз поговорили по телефону. Обама дал понять, что дальнейшая кампания — исключительное решение главы государства, но предложил серьезно подумать. Кроме того, политик глубоко вовлечен в обсуждение предвыборной гонки и находится в контакте с Пелоси.На Байдена давят не только заявления политиков, но и конкретные факты. В Пенсильвании, на которую глава государства очень рассчитывал, Трамп увеличил рейтинг до 48 процентов против его 45. В коллегии выборщиков отмечают, что без этого штата демократы победить не смогут. В среднем по США у Трампа сейчас 47 процентов, у Байдена — 44. Учитывая растущий разрыв в отдельных штатах, это серьезный повод для беспокойства.Демократов, как и самого президента, также взволновала перспектива потерять финансовых доноров. В начале июля 75 спонсоров провели онлайн-встречу, после которой лишь один был готов дать деньги на кампанию Байдена. Остальные согласятся на это, только если соцопросы покажут уверенное преимущество над Трампом.Экс-президент Билл Клинтон, его супруга — бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, а также медиамагнат Джефф Катценберг обратились к спонсорам с просьбой продолжить поддержку действующего лидера. Сейчас его по-прежнему финансируют три основных донора, но источники говорят, что они не могут покрыть растущую дыру. "Мы не вернем элиту на сторону Байдена. Паника взяла верх", — говорит один из политических стратегов в стане демократов.Рискованный шагПо одной из версий, Байден все-таки рассматривает вице-президента себе на замену и даже поручил провести соцопросы по ее кандидатуре. Харрис придется оперативно разворачивать собственную кампанию. К неформальной подготовке уже приступили представители ее команды. Чтобы официально стать конкурентом Трампа, ей необходимо сперва оттеснить других возможных соперников в стане демократов.Если не удастся определится с единым кандидатом до съезда, возникнет риск внутрипартийной борьбы и раскола. Потенциальные выдвиженцы станут искать поддержки у отдельных делегатов. В целом легально провести замену сейчас будет непросто, поскольку праймериз с подавляющей поддержкой Байдена уже прошли."Я не знаю способа, который поможет демократам просто взмахнуть волшебной палочкой и заставить все это исчезнуть, не нарушив, по крайней мере, великой традиции и, возможно, законов в некоторых штатах", — заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.Также нет никаких гарантий, что ход с вице-президентом будет успешным. По данным опроса CBS, который проводили 16-18 июля, на выборах Трамп — Харрис бывший американский президент набрал бы 51 процент голосов, нынешняя вице-президент — 48.Для подстраховки Демократическая партия США перенесла онлайн-голосование по выдвижению кандидата на начало августа. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, что заявит Байден уже в ближайшие дни.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958320193.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, политика