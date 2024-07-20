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В Пензенской области возбудили дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 20.07.2024
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20:07 20.07.2024 (обновлено: 20:09 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/avariya-1960961836.html
В Пензенской области возбудили дело после смертельного ДТП
В Пензенской области возбудили дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 20.07.2024
В Пензенской области возбудили дело после смертельного ДТП
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ДТП в Пензенской области, в результате которого в пятницу погибла женщина и пострадали пятеро человек, включая... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:07
2024-07-20T20:09
происшествия
авто
россия
пензенская область
сердобский район
следственный комитет россии (ск рф)
chevrolet
lada vesta
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САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ДТП в Пензенской области, в результате которого в пятницу погибла женщина и пострадали пятеро человек, включая троих детей, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По версии следствия, вечером 19 июля в Сердобском районе столкнулись три автомобиля - Lada Granta и две Chevrolet Niva. В результате аварии пассажир Chevrolet Niva - 31-летняя женщина - от полученных травм скончалась на месте ДТП. Оба водителя и трое малолетних детей из Chevrolet Niva госпитализированы, им оказывается медпомощь. "В Сердобском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ)", - сообщило СУСК России по Пензенской области. Уточняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240111/dtp-1920649327.html
россия
пензенская область
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происшествия, авто, россия, пензенская область, сердобский район, следственный комитет россии (ск рф), chevrolet, lada vesta
Происшествия, Авто, Россия, Пензенская область, Сердобский район, Следственный комитет России (СК РФ), Chevrolet, Lada Vesta
В Пензенской области возбудили дело после смертельного ДТП

СК под Пензой завел дело после ДТП, где погибла женщина и пятеро пострадали

© Фото : СУ СКР по Пензенской области/TelegramМесто ДТП в Сердобском районе Пензенской области
Место ДТП в Сердобском районе Пензенской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : СУ СКР по Пензенской области/Telegram
Место ДТП в Сердобском районе Пензенской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ДТП в Пензенской области, в результате которого в пятницу погибла женщина и пострадали пятеро человек, включая троих детей, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
По версии следствия, вечером 19 июля в Сердобском районе столкнулись три автомобиля - Lada Granta и две Chevrolet Niva. В результате аварии пассажир Chevrolet Niva - 31-летняя женщина - от полученных травм скончалась на месте ДТП. Оба водителя и трое малолетних детей из Chevrolet Niva госпитализированы, им оказывается медпомощь.
© Фото : СУ СКР по Пензенской области/TelegramМесто ДТП в Сердобском районе Пензенской области
Место ДТП в Сердобском районе Пензенской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : СУ СКР по Пензенской области/Telegram
Место ДТП в Сердобском районе Пензенской области
"В Сердобском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ)", - сообщило СУСК России по Пензенской области.
Уточняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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