https://ria.ru/20240720/ataka-1960970068.html

Нетаньяху назвал атаку на йеменский порт ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву

Нетаньяху назвал атаку на йеменский порт ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву - РИА Новости, 20.07.2024

Нетаньяху назвал атаку на йеменский порт ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на недавний удар беспилотника, запущенного йеменским... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T21:19

2024-07-20T21:19

2024-07-20T21:35

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

ходейда (город)

иран

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на недавний удар беспилотника, запущенного йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситами) по Тель-Авиву, а также на сотни других атак."В ходе этой операции были поражены цели, расположенные в 1800 километрах от наших границ. Это даст понять нашим врагам, что нет места, куда не могла бы дотянуться длинная рука Государства Израиль. Атака стала прямым ответом на удар беспилотником, в результате которой был убит гражданин Израиля и получили ранения другие мирные жители ... За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по Израилю", - сказал премьер в видеообращении к нации.Премьер заявил, что атакованный порт Ходейда использовался хуситами в военных целях, в том числе для ввоза вооружений из Ирана."Порт, который мы атаковали, не является невинным портом. Он использовался для военных целей и служил точкой получения смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном. Они использовали это оружие для атак на Израиль, атак на страны региона и атак на один из важнейших международных морских путей", — добавил Нетаньяху.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

тель-авив

израиль

ходейда (город)

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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ходейда (город), иран, биньямин нетаньяху, технологии