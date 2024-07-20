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Нетаньяху назвал атаку на йеменский порт ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву - РИА Новости, 20.07.2024
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21:19 20.07.2024 (обновлено: 21:35 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ataka-1960970068.html
Нетаньяху назвал атаку на йеменский порт ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву
Нетаньяху назвал атаку на йеменский порт ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву - РИА Новости, 20.07.2024
Нетаньяху назвал атаку на йеменский порт ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на недавний удар беспилотника, запущенного йеменским... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T21:19
2024-07-20T21:35
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ходейда (город)
иран
биньямин нетаньяху
технологии
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на недавний удар беспилотника, запущенного йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситами) по Тель-Авиву, а также на сотни других атак."В ходе этой операции были поражены цели, расположенные в 1800 километрах от наших границ. Это даст понять нашим врагам, что нет места, куда не могла бы дотянуться длинная рука Государства Израиль. Атака стала прямым ответом на удар беспилотником, в результате которой был убит гражданин Израиля и получили ранения другие мирные жители ... За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по Израилю", - сказал премьер в видеообращении к нации.Премьер заявил, что атакованный порт Ходейда использовался хуситами в военных целях, в том числе для ввоза вооружений из Ирана."Порт, который мы атаковали, не является невинным портом. Он использовался для военных целей и служил точкой получения смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном. Они использовали это оружие для атак на Израиль, атак на страны региона и атак на один из важнейших международных морских путей", — добавил Нетаньяху.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
тель-авив
израиль
ходейда (город)
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ходейда (город), иран, биньямин нетаньяху, технологии
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ходейда (город), Иран, Биньямин Нетаньяху, Технологии
Нетаньяху назвал атаку на йеменский порт ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву

Нетаньяху назвал атаку на порт Ходейда ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву

© AFP 2024Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AFP 2024
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака на йеменский порт Ходейда стала прямым ответом на недавний удар беспилотника, запущенного йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситами) по Тель-Авиву, а также на сотни других атак.
"В ходе этой операции были поражены цели, расположенные в 1800 километрах от наших границ. Это даст понять нашим врагам, что нет места, куда не могла бы дотянуться длинная рука Государства Израиль. Атака стала прямым ответом на удар беспилотником, в результате которой был убит гражданин Израиля и получили ранения другие мирные жители ... За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по Израилю", - сказал премьер в видеообращении к нации.
Премьер заявил, что атакованный порт Ходейда использовался хуситами в военных целях, в том числе для ввоза вооружений из Ирана.
"Порт, который мы атаковали, не является невинным портом. Он использовался для военных целей и служил точкой получения смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном. Они использовали это оружие для атак на Израиль, атак на страны региона и атак на один из важнейших международных морских путей", — добавил Нетаньяху.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 08:00
 
В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХодейда (город)ИранБиньямин НетаньяхуТехнологии
 
 
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