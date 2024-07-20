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В США рассказали о ядерном арсенале в прошлом году - РИА Новости, 20.07.2024
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12:22 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/arsenal-1960898550.html
В США рассказали о ядерном арсенале в прошлом году
В США рассказали о ядерном арсенале в прошлом году - РИА Новости, 20.07.2024
В США рассказали о ядерном арсенале в прошлом году
Ядерный арсенал США насчитывал 3 748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года, сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) при... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:22
2024-07-20T12:22
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Ядерный арсенал США насчитывал 3 748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года, сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны. "По состоянию на сентябрь 2023 года США обладали 3 748 ядерными боеголовками", - говорится в отчете агентства. Отмечается, что с 1994 финансового года по 2023 Соединенные Штаты ликвидировали чуть более 12 тысяч ядерных боеголовок. Еще две тысячи сняты с вооружения и ожидают утилизации. В марте замглавы NNSA Фрэнк Роуз заявил, что США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос. При этом в США считают необходимыми контакты с РФ по контролю над вооружениями для снижения рисков, отметил он. Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны. В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия
https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936672715.html
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В США рассказали о ядерном арсенале в прошлом году

NNSA: ядерный арсенал США насчитывал 3 748 ядерных боеголовок

© Flickr / Sandia LabsТестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США
Тестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Flickr / Sandia Labs
Тестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Ядерный арсенал США насчитывал 3 748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года, сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны.
«
"По состоянию на сентябрь 2023 года США обладали 3 748 ядерными боеголовками", - говорится в отчете агентства.
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Отмечается, что с 1994 финансового года по 2023 Соединенные Штаты ликвидировали чуть более 12 тысяч ядерных боеголовок. Еще две тысячи сняты с вооружения и ожидают утилизации.
В марте замглавы NNSA Фрэнк Роуз заявил, что США не приняли решения по увеличению ядерного арсенала, но всерьез изучают этот вопрос. При этом в США считают необходимыми контакты с РФ по контролю над вооружениями для снижения рисков, отметил он.
Ранее президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, как следовало из представленного проекта бюджета страны.
В проекте бюджета также было указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия
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