https://ria.ru/20240720/aronova-1960920682.html
Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации
Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 20.07.2024
Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации
Актриса Мария Аронова опровергла РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения абсолютнейшей неправдой. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:17
2024-07-20T15:17
2024-07-20T15:28
культура
долгопрудный
мария аронова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960922720_0:64:3077:1795_1920x0_80_0_0_a2d7d7f2fa6caf65050f5268f8b12fef.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Актриса Мария Аронова опровергла РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения абсолютнейшей неправдой. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о госпитализации артистки в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. "Мне очень печально, что такую информацию зачем-то выложили и побеспокоили любимых и близких мне людей. Все очень волнуются. Это совершеннейшая неправда. Я дома", - сказала актриса. Аронова добавила, что её очень расстроило появление таких слухов. Российская актриса театра и кино Мария Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном. В 1994 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина. Известность ей принесли роли в сериалах "Солдаты", "Восьмидесятые", фильмах "Батальон", "Пара из будущего", а также франшизе "Лёд".
https://ria.ru/20240607/zavorotnyuk-1951263556.html
https://ria.ru/20240707/margo_robbi-1958093643.html
долгопрудный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960922720_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_0e5092d88264861a4082d3af25de5536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
долгопрудный, мария аронова, общество
Культура, Долгопрудный, Мария Аронова, Общество
Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации
Аронова назвала сообщения о своей госпитализации абсолютнейшей неправдой