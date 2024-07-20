https://ria.ru/20240720/aronova-1960920682.html

Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации

Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации - РИА Новости, 20.07.2024

Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса Мария Аронова опровергла РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения абсолютнейшей неправдой. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:17

2024-07-20T15:17

2024-07-20T15:28

культура

долгопрудный

мария аронова

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Актриса Мария Аронова опровергла РИА Новости информацию о своей госпитализации, назвав сообщения абсолютнейшей неправдой. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о госпитализации артистки в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. "Мне очень печально, что такую информацию зачем-то выложили и побеспокоили любимых и близких мне людей. Все очень волнуются. Это совершеннейшая неправда. Я дома", - сказала актриса. Аронова добавила, что её очень расстроило появление таких слухов. Российская актриса театра и кино Мария Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном городе Долгопрудном. В 1994 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина. Известность ей принесли роли в сериалах "Солдаты", "Восьмидесятые", фильмах "Батальон", "Пара из будущего", а также франшизе "Лёд".

https://ria.ru/20240607/zavorotnyuk-1951263556.html

https://ria.ru/20240707/margo_robbi-1958093643.html

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долгопрудный, мария аронова, общество