https://ria.ru/20240720/arest-1960898956.html

В Махачкале арестовали предполагаемого наркосбытчика, сбившего полицейских

В Махачкале арестовали предполагаемого наркосбытчика, сбившего полицейских - РИА Новости, 20.07.2024

В Махачкале арестовали предполагаемого наркосбытчика, сбившего полицейских

Предполагаемый наркосбытчик, сбивший полицейских в Махачкале, арестован, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:25

2024-07-20T12:25

2024-07-20T12:59

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Предполагаемый наркосбытчик, сбивший полицейских в Махачкале, арестован, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану в Telegram-канале.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в четверг сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану в Махачкале остановили автомобиль, в котором находились трое предполагаемых сбытчиков запрещенных веществ. Когда полицейские стали подходить к машине, водитель на высокой скорости тронулся с места, сбил двух из них и скрылся. Был объявлен план "Перехват", нарушителей задержали по горячим следам."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сегодня по ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.В пресс-службе Верховного суда Дагестана сообщили, что Советский районный суд Махачкалы арестовал обвиняемого до 18 сентября.По данным следствия, в четверг, около 10 часов (мск), в Махачкале, на проезжей части улицы Абубакарова в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители остановили легковушку под управлением обвиняемого. Подойдя к машине, сотрудники полиции сообщили ему причину остановки и предложили выйти из автомобиля. Водитель проигнорировал требования сотрудников и "совершил умышленный наезд на них передней частью автомобиля, после чего скрылся". В результате полицейские получили "различные телесные повреждения".Против водителя, 38-летнего жителя Махачкалы, было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих служебных обязанностей. Но затем ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240714/mvd-1959560977.html

https://ria.ru/20231216/arest-1916220565.html

махачкала

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)