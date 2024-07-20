https://ria.ru/20240720/arest-1960890591.html

Суд арестовал подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре

Суд арестовал подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре - РИА Новости, 20.07.2024

Суд арестовал подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре

Самарский районный суд отправил под стражу 16-летнего подростка — одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T11:02

2024-07-20T11:02

2024-07-20T13:33

происшествия

самара

госдума рф

михаил матвеев

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарский районный суд отправил под стражу 16-летнего подростка — одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, до 17 сентября включительно", — сказала судья.Во время заседания следователь заявил, что подросток не признал вину в преступлении. По словам самого обвиняемого, у него не было умысла убивать Матвеева.Вечером 18 июля Матвеев рассказал в Telegram-канале, что подвергся нападению в Самаре. По его словам, ему до крови разбили голову, а его водитель получил перелом ключицы.По данным следствия, на депутата напали двое выходцев из Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец. Они грубо вели себя на улице и нарушали общественный порядок, а Матвеев и его водитель попытались их остановить. Всех троих нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство.

https://ria.ru/20240719/oruzhie-1960608421.html

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происшествия, самара, госдума рф, михаил матвеев, следственный комитет россии (ск рф)