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В Саудовской Аравии осудили двух россиян за аферы с паломничеством
В Саудовской Аравии осудили двух россиян за аферы с паломничеством - РИА Новости, 20.07.2024
В Саудовской Аравии осудили двух россиян за аферы с паломничеством
Двое граждан РФ по решению правоохранительных органов Саудовской Аравии находятся в тюрьме этой страны за организацию нелегального паломничества в Мекку и... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T01:05
2024-07-20T01:05
2024-07-20T02:57
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двое граждан РФ по решению правоохранительных органов Саудовской Аравии находятся в тюрьме этой страны за организацию нелегального паломничества в Мекку и Медину, один из них уже получил тюремный срок, сообщил РИА Новости руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев. "Двое наших соотечественников за организацию нелегального паломничества в Саудовскую Аравию осуждены властями этой страны, они находятся в тюрьме. Получивший реальный срок в 1 год и 10 месяцев житель Дагестана находится в пригороде Мекки. Второй ожидает своей участи в Медине. После отбывания срока они могут получить пожизненный запрет на въезд в Саудовскую Аравию", — рассказал Асуев. По словам главы Хадж-миссии России, ранее у данных лиц провели обыск. "У этих так называемых "организаторов бюджетного хаджа" нашли кучу подделанных бейджиков не только российской Хадж-миссии, но и министерства по делам Хаджа и Умры Саудовской Аравии", - добавил он. Асуев отметил, что осужденные в ближайшее время не смогут встретиться с близкими. "Родных заключенные увидят по окончании тюремного срока, когда вернутся домой... Тюремный срок они проведут Саудовской Аравии. Экстрадиции на Родину не будет - между странами нет соответствующей договоренности", - сказал Асуев, добавив, что, по его данным, к заключенным не пустили даже российских дипломатов. Глава Хадж-миссии России добавил, что нет ничего странного в том, что мошенники зарабатывают на паломничестве. "С сожалением должен констатировать факт об активизации деятельности мошенников по производству фальшивых документов, печатей, вымышленных туров, экскурсий в священные для мусульман города Мекку и Медину, продажу "левых" билетов во время паломничества. Одни едут в Саудовскую Аравию совершать хадж, но есть единицы, которые едут совершать некрасивые поступки. Но власти Саудовской Аравии успешно с ними борются", - заключил Асуев.
https://ria.ru/20240623/khadzh-1954887575.html
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саудовская аравия, россия, мекка, в мире
Саудовская Аравия, Россия, Мекка, В мире
В Саудовской Аравии осудили двух россиян за аферы с паломничеством
В Саудовской Аравии осудили двух россиян за организацию нелегального хаджа
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двое граждан РФ по решению правоохранительных органов Саудовской Аравии находятся в тюрьме этой страны за организацию нелегального паломничества в Мекку и Медину, один из них уже получил тюремный срок, сообщил РИА Новости руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев.
"Двое наших соотечественников за организацию нелегального паломничества в Саудовскую Аравию осуждены властями этой страны, они находятся в тюрьме. Получивший реальный срок в 1 год и 10 месяцев житель Дагестана находится в пригороде Мекки. Второй ожидает своей участи в Медине. После отбывания срока они могут получить пожизненный запрет на въезд в Саудовскую Аравию", — рассказал Асуев.
По словам главы Хадж-миссии России, ранее у данных лиц провели обыск.
"У этих так называемых "организаторов бюджетного хаджа" нашли кучу подделанных бейджиков не только российской Хадж-миссии, но и министерства по делам Хаджа и Умры Саудовской Аравии", - добавил он.
Асуев отметил, что осужденные в ближайшее время не смогут встретиться с близкими.
"Родных заключенные увидят по окончании тюремного срока, когда вернутся домой... Тюремный срок они проведут Саудовской Аравии. Экстрадиции на Родину не будет - между странами нет соответствующей договоренности", - сказал Асуев, добавив, что, по его данным, к заключенным не пустили даже российских дипломатов.
Глава Хадж-миссии России добавил, что нет ничего странного в том, что мошенники зарабатывают на паломничестве.
"С сожалением должен констатировать факт об активизации деятельности мошенников по производству фальшивых документов, печатей, вымышленных туров, экскурсий в священные для мусульман города Мекку и Медину, продажу "левых" билетов во время паломничества. Одни едут в Саудовскую Аравию совершать хадж, но есть единицы, которые едут совершать некрасивые поступки. Но власти Саудовской Аравии успешно с ними борются", - заключил Асуев.