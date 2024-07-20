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В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов - РИА Новости, 20.07.2024
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17:14 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/antonov-1960940289.html
В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов
В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов - РИА Новости, 20.07.2024
В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов
Спецслужбы США запугивают представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законодательства лишь за продвижение своей культуры, заявил посол России в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:14
2024-07-20T17:14
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Спецслужбы США запугивают представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законодательства лишь за продвижение своей культуры, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Сотрудники ФБР запугивают представителей российской диаспоры и обвиняют их в нарушении законодательства об иноагентах всего лишь за то, что наши соотечественники продвигают достижения культуры своей исторической Родины и тем самым стараются бороться с русофобией", - сообщил он журналистам. Антонов добавил, что в отношении свободы слова и "показной заботы о представителях прессы" Вашингтон "сплошь и рядом проявляет двойные стандарты".
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, фбр
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, ФБР
В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов

Антонов: спецслужбы США запугивают представителей российской диаспоры

© Фото : Посольство РФ в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Спецслужбы США запугивают представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законодательства лишь за продвижение своей культуры, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Сотрудники ФБР запугивают представителей российской диаспоры и обвиняют их в нарушении законодательства об иноагентах всего лишь за то, что наши соотечественники продвигают достижения культуры своей исторической Родины и тем самым стараются бороться с русофобией", - сообщил он журналистам.
Антонов добавил, что в отношении свободы слова и "показной заботы о представителях прессы" Вашингтон "сплошь и рядом проявляет двойные стандарты".
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Американские власти преследуют россиян по всему миру, заявил Антонов
Вчера, 17:12
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Анатолий АнтоновФБР
 
 
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