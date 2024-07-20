https://ria.ru/20240720/antonov-1960940289.html

В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов

В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов - РИА Новости, 20.07.2024

В США запугивают представителей российской диаспоры, заявил Антонов

Спецслужбы США запугивают представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законодательства лишь за продвижение своей культуры, заявил посол России в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:14

2024-07-20T17:14

2024-07-20T17:14

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Спецслужбы США запугивают представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законодательства лишь за продвижение своей культуры, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Сотрудники ФБР запугивают представителей российской диаспоры и обвиняют их в нарушении законодательства об иноагентах всего лишь за то, что наши соотечественники продвигают достижения культуры своей исторической Родины и тем самым стараются бороться с русофобией", - сообщил он журналистам. Антонов добавил, что в отношении свободы слова и "показной заботы о представителях прессы" Вашингтон "сплошь и рядом проявляет двойные стандарты".

https://ria.ru/20240720/antonov-1960939804.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, фбр