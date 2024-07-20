https://ria.ru/20240720/antonov-1960939804.html

Американские власти преследуют россиян по всему миру, заявил Антонов

Американские власти преследуют россиян по всему миру, заявил Антонов - РИА Новости, 20.07.2024

Американские власти преследуют россиян по всему миру, заявил Антонов

В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют граждан РФ по всему миру, отправляя их за решетку под надуманными предлогами, заявил посол России... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:12

2024-07-20T17:12

2024-07-20T17:12

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

анатолий антонов

эван гершкович

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют граждан РФ по всему миру, отправляя их за решетку под надуманными предлогами, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Именно США преследуют росграждан по всему миру и отправляют их за решетку под надуманными предлогами. Шпиономания в Америке зашкаливает", - сказал он журналистам. Комментируя реакцию Вашингтона на приговор американцу Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, посол отметил, что Москва не в первый раз сталкивается с попытками правящих кругов США атаковать российское правосудие. "Избирательный подход Вашингтона в том, что считать правильным, справедливым и законным, хорошо известен", - добавил он.

https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960828521.html

https://ria.ru/20240719/gershkovich-1960821642.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, анатолий антонов, эван гершкович