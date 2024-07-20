В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару
В Анапе около десяти тысяч жителей остаются без света из-за нагрузки в жару
Анапа. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Около 10 тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой, сообщили в пресс-службе мэрии.
В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае.
Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции
18 июля, 21:31
"Продолжается устранение аварий на электросетях. В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке. Максимально ускорено восстановление высоковольтных и кабельных линий, привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы", - говорится в сообщении.
По данным властей, объекты "Россети Кубань" и "Электросети Кубани" по улицам Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и другим, где проходят ремонтные работы, проинспектировали начальник управления ЖКХ мэрии Анапы Александр Алевинский и зампрокурора Владимир Колесников.
Уточняется, что установлено дизель-генерирующее оборудование в центральной части курорта. В восстановлении потребительской подстанции на улице Калинина оказывает содействие АО "Электросети Кубани".
На протяжении последних дней проблемы с электроснабжением также фиксировались в Анапе и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что перебои с электроснабжением связаны нехваткой мощностей в пиковые нагрузки, а также с работой Ростовской АЭС. О недостаточности мощностей губернатор говорил ранее, в ходе визита в Сочи. Он отмечал, что около 400 проектов, планируемых к реализации в Краснодарском крае, приостановлены из-за дефицита электрических мощностей.
Жители более ста улиц Геленджика остались без света
18 июля, 20:09