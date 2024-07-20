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В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару - РИА Новости, 20.07.2024
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22:02 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/anapa-1960974641.html
В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару
В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару - РИА Новости, 20.07.2024
В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару
Около 10 тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T22:02
2024-07-20T22:02
ростовская аэс
владимир колесников
анапа
краснодарский край
геленджик
вениамин кондратьев
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Около 10 тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой, сообщили в пресс-службе мэрии. В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. "Продолжается устранение аварий на электросетях. В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке. Максимально ускорено восстановление высоковольтных и кабельных линий, привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы", - говорится в сообщении. По данным властей, объекты "Россети Кубань" и "Электросети Кубани" по улицам Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и другим, где проходят ремонтные работы, проинспектировали начальник управления ЖКХ мэрии Анапы Александр Алевинский и зампрокурора Владимир Колесников. Уточняется, что установлено дизель-генерирующее оборудование в центральной части курорта. В восстановлении потребительской подстанции на улице Калинина оказывает содействие АО "Электросети Кубани". На протяжении последних дней проблемы с электроснабжением также фиксировались в Анапе и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что перебои с электроснабжением связаны нехваткой мощностей в пиковые нагрузки, а также с работой Ростовской АЭС. О недостаточности мощностей губернатор говорил ранее, в ходе визита в Сочи. Он отмечал, что около 400 проектов, планируемых к реализации в Краснодарском крае, приостановлены из-за дефицита электрических мощностей.
https://ria.ru/20240718/yalta-1960586591.html
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ростовская аэс, владимир колесников, анапа, краснодарский край, геленджик, вениамин кондратьев, происшествия
Ростовская АЭС, Владимир Колесников, Анапа, Краснодарский край, Геленджик, Вениамин Кондратьев, Происшествия
В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару

В Анапе около десяти тысяч жителей остаются без света из-за нагрузки в жару

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Анапа. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Около 10 тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой, сообщили в пресс-службе мэрии.
В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае.
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"Продолжается устранение аварий на электросетях. В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке. Максимально ускорено восстановление высоковольтных и кабельных линий, привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы", - говорится в сообщении.
По данным властей, объекты "Россети Кубань" и "Электросети Кубани" по улицам Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и другим, где проходят ремонтные работы, проинспектировали начальник управления ЖКХ мэрии Анапы Александр Алевинский и зампрокурора Владимир Колесников.
Уточняется, что установлено дизель-генерирующее оборудование в центральной части курорта. В восстановлении потребительской подстанции на улице Калинина оказывает содействие АО "Электросети Кубани".
На протяжении последних дней проблемы с электроснабжением также фиксировались в Анапе и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что перебои с электроснабжением связаны нехваткой мощностей в пиковые нагрузки, а также с работой Ростовской АЭС. О недостаточности мощностей губернатор говорил ранее, в ходе визита в Сочи. Он отмечал, что около 400 проектов, планируемых к реализации в Краснодарском крае, приостановлены из-за дефицита электрических мощностей.
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