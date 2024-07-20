https://ria.ru/20240720/anapa-1960974641.html

В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару

В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару - РИА Новости, 20.07.2024

В Анапе тысячи жителей остаются без света из-за нагрузки в жару

Около 10 тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T22:02

2024-07-20T22:02

2024-07-20T22:02

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владимир колесников

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геленджик

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Около 10 тысяч жителей в Анапе, а также в Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой, сообщили в пресс-службе мэрии. В пятницу власти информировали о 17 тысяч человек в Анапе, лишенных электроэнергии в результате аномальной жары и высокой нагрузки на сети во всем Краснодарском крае. "Продолжается устранение аварий на электросетях. В настоящее время без света остаются около 10 тысяч человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке. Максимально ускорено восстановление высоковольтных и кабельных линий, привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы", - говорится в сообщении. По данным властей, объекты "Россети Кубань" и "Электросети Кубани" по улицам Рождественской, Ивана Голубца, Калинина и другим, где проходят ремонтные работы, проинспектировали начальник управления ЖКХ мэрии Анапы Александр Алевинский и зампрокурора Владимир Колесников. Уточняется, что установлено дизель-генерирующее оборудование в центральной части курорта. В восстановлении потребительской подстанции на улице Калинина оказывает содействие АО "Электросети Кубани". На протяжении последних дней проблемы с электроснабжением также фиксировались в Анапе и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что перебои с электроснабжением связаны нехваткой мощностей в пиковые нагрузки, а также с работой Ростовской АЭС. О недостаточности мощностей губернатор говорил ранее, в ходе визита в Сочи. Он отмечал, что около 400 проектов, планируемых к реализации в Краснодарском крае, приостановлены из-за дефицита электрических мощностей.

https://ria.ru/20240718/yalta-1960586591.html

https://ria.ru/20240718/gelendzhik-1960577100.html

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ростовская аэс, владимир колесников, анапа, краснодарский край, геленджик, вениамин кондратьев, происшествия