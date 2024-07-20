https://ria.ru/20240720/amerika-1960953264.html

В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену

В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену - РИА Новости, 20.07.2024

В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену

В Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену, передает... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:09

2024-07-20T19:09

2024-07-20T19:45

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джо байден

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выборы президента сша — 2024

чикаго

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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. В Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Джо Байдену, передает телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров."Никто точно не знает, каким будет процесс выбора нового кандидата, если Джо Байден уйдет, но многие демократы утверждают, что с большей вероятностью, чем когда-либо раньше, кандидатом станет вице-президент Камала Харрис", — говорится в публикации.Речь не идет о внезапном решении демократов объединиться против главы Белого дома в поддержку Харрис, "просто нарастающая усталость от неопределенности из-за перспектив его дальнейшего участия в гонке превращается в консенсус по кандидатуре вице-президента"."Мечты о том, что она выступит более активно и энергично против Дональда Трампа, пускают корни. <...> Если ситуация внезапно изменится, то, как сообщили CNN два десятка ведущих демократических политиков и функционеров, они не могут реально представить иной исход", — поясняется в статье.Кроме того, сторонники идеи замены Байдена на Харрис считают, что никто другой из серьезных конкурентов не может бросить ей вызов, резюмировалось в материале.После провала действующего главы Белого дома на дебатах с Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис.Теоретически у демпартии будет такая возможность на съезде в августе, но на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно, если только он сам не откажется от участия. Байден ранее заявлял, что намерен идти до конца, поскольку "нет кандидатов лучше, чем он". Тем не менее СМИ пишут, что американский лидер объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.В этом случае процедура выбора нового претендента будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует. Это означает, что на съезде демократов в Чикаго номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти четырех тысяч голосов делегатов. Если в первом туре победителя не окажется, к голосованию подключатся 700 суперделегатов — это наиболее почетные и известные демократы, бывшие президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, чикаго