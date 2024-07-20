https://ria.ru/20240720/alushta-1960856476.html
В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште
В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште - РИА Новости, 20.07.2024
В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T00:06
2024-07-20T00:06
2024-07-20T00:14
алушта
общество
республика крым
олег крючков
крымэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935993087_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_fb334d70e5972baec05fe10ed3d45fca.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште.Город-курорт Алушта на южном берегу Крыма был обесточен вечером в пятницу из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях.В Telegram-канале ГУП РК "Крымэнерго" уточнили, что по состоянию на 23.55 мск на подстанции выявлено и локализовано повреждённое оборудование, аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей."Свет в Алуште включили", - написал Крючков.
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960833153.html
https://ria.ru/20240719/sevastopol-1960678947.html
алушта
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935993087_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3975b8259626fd277aaab18d1dbfca1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, общество, республика крым, олег крючков, крымэнерго
Алушта, Общество, Республика Крым, Олег Крючков, Крымэнерго
В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште
Советник главы Крыма заявил о восстановлении электроснабжения в Алуште