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В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште - РИА Новости, 20.07.2024
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00:06 20.07.2024 (обновлено: 00:14 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/alushta-1960856476.html
В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште
В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште - РИА Новости, 20.07.2024
В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T00:06
2024-07-20T00:14
алушта
общество
республика крым
олег крючков
крымэнерго
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште.Город-курорт Алушта на южном берегу Крыма был обесточен вечером в пятницу из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях.В Telegram-канале ГУП РК "Крымэнерго" уточнили, что по состоянию на 23.55 мск на подстанции выявлено и локализовано повреждённое оборудование, аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей."Свет в Алуште включили", - написал Крючков.
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960833153.html
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алушта
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алушта, общество, республика крым, олег крючков, крымэнерго
Алушта, Общество, Республика Крым, Олег Крючков, Крымэнерго
В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште

Советник главы Крыма заявил о восстановлении электроснабжения в Алуште

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВ окрестностях Алушты
В окрестностях Алушты - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В окрестностях Алушты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште.
Город-курорт Алушта на южном берегу Крыма был обесточен вечером в пятницу из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях.
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Вчера, 20:31
В Telegram-канале ГУП РК "Крымэнерго" уточнили, что по состоянию на 23.55 мск на подстанции выявлено и локализовано повреждённое оборудование, аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей.
"Свет в Алуште включили", - написал Крючков.
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АлуштаОбществоРеспублика КрымОлег КрючковКрымэнерго
 
 
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