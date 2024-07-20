https://ria.ru/20240720/alushta-1960856476.html

В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште

В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште - РИА Новости, 20.07.2024

В Крыму заявили о восстановлении электроснабжения в Алуште

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T00:06

2024-07-20T00:06

2024-07-20T00:14

алушта

общество

республика крым

олег крючков

крымэнерго

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште.Город-курорт Алушта на южном берегу Крыма был обесточен вечером в пятницу из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях.В Telegram-канале ГУП РК "Крымэнерго" уточнили, что по состоянию на 23.55 мск на подстанции выявлено и локализовано повреждённое оборудование, аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей."Свет в Алуште включили", - написал Крючков.

https://ria.ru/20240719/dagestan-1960833153.html

https://ria.ru/20240719/sevastopol-1960678947.html

алушта

республика крым

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алушта, общество, республика крым, олег крючков, крымэнерго