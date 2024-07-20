https://ria.ru/20240720/alkogol-1960865140.html

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей - РИА Новости, 20.07.2024

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T03:38

2024-07-20T03:38

2024-07-20T03:38

общество

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей. "Особо отмечу нахождение наших граждан в алкогольном опьянении на пляжах. Высокая температура, солнце в сочетании с алкоголем вызывает чудовищный для здоровья риск. Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей – предлагаю установить дистанцию в 500 метров от пляжа", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его словам, также нужно запретить продавать все виды алкогольных напитков, включая пиво, в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, скверами и садами. "Я напомню, что по закону у нас запрещено нахождение в алкогольном опьянении в общественных местах. Мы должны убрать противоречия, когда находиться в состоянии алкогольного опьянения нельзя, а продавать можно", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240712/putin-1959304162.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф, россия