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В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей - РИА Новости, 20.07.2024
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03:38 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/alkogol-1960865140.html
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей - РИА Новости, 20.07.2024
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T03:38
2024-07-20T03:38
общество
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей. "Особо отмечу нахождение наших граждан в алкогольном опьянении на пляжах. Высокая температура, солнце в сочетании с алкоголем вызывает чудовищный для здоровья риск. Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей – предлагаю установить дистанцию в 500 метров от пляжа", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его словам, также нужно запретить продавать все виды алкогольных напитков, включая пиво, в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, скверами и садами. "Я напомню, что по закону у нас запрещено нахождение в алкогольном опьянении в общественных местах. Мы должны убрать противоречия, когда находиться в состоянии алкогольного опьянения нельзя, а продавать можно", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240712/putin-1959304162.html
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общество, султан хамзаев, госдума рф, россия
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей

Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в 500 метров от пляжей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей.
"Особо отмечу нахождение наших граждан в алкогольном опьянении на пляжах. Высокая температура, солнце в сочетании с алкоголем вызывает чудовищный для здоровья риск. Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей – предлагаю установить дистанцию в 500 метров от пляжа", - сказал Хамзаев РИА Новости.
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По его словам, также нужно запретить продавать все виды алкогольных напитков, включая пиво, в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, скверами и садами.
"Я напомню, что по закону у нас запрещено нахождение в алкогольном опьянении в общественных местах. Мы должны убрать противоречия, когда находиться в состоянии алкогольного опьянения нельзя, а продавать можно", - подчеркнул депутат.
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