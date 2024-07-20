В "Яндексе" рассказали о технологии голосового помощника "Алиса"
Эксперт Масюк: технология "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДемонстрация умной колонки "Яндекс.Станция" с голосовым помощником "Алиса" в фирменном магазине "Яндекс" в Москве
Демонстрация умной колонки "Яндекс.Станция" с голосовым помощником "Алиса" в фирменном магазине "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую возможность даже с точки зрения оборудования, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
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"Это технологически невозможно", - ответил Масюк на вопрос о том, подслушивает ли "Алиса" людей.
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"Более того, во всех наших устройствах есть кнопка выключения микрофона, которая просто на "железном" уровне блокирует любую возможность услышать что-то (т.е. отключает питание микрофонов - ред.). Мифы такие есть, но это совсем не так", - добавил он.
В апреле "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про". По данным компании, ежемесячная аудитория голосового помощника составляет 77,1 миллиона пользователей, каждый месяц ей приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов.
"Яндекс" запустил новую версию "Алисы"
10 апреля, 11:57