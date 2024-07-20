https://ria.ru/20240720/alisa-1960883301.html

В "Яндексе" рассказали о технологии голосового помощника "Алиса"

В "Яндексе" рассказали о технологии голосового помощника "Алиса" - РИА Новости, 20.07.2024

В "Яндексе" рассказали о технологии голосового помощника "Алиса"

Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:46

2024-07-20T09:46

2024-07-20T09:46

общество

технологии

алиса

яндекс

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Технология голосового помощника "Алиса" не позволяет ей подслушивать людей, кроме того, в устройствах есть кнопка выключения микрофона, блокирующая такую возможность даже с точки зрения оборудования, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Это технологически невозможно", - ответил Масюк на вопрос о том, подслушивает ли "Алиса" людей. "Более того, во всех наших устройствах есть кнопка выключения микрофона, которая просто на "железном" уровне блокирует любую возможность услышать что-то (т.е. отключает питание микрофонов - ред.). Мифы такие есть, но это совсем не так", - добавил он. В апреле "Яндекс" запустил новую версию своего голосового помощника "Алиса", базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает, а также платную опцию "Про". По данным компании, ежемесячная аудитория голосового помощника составляет 77,1 миллиона пользователей, каждый месяц ей приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов.

https://ria.ru/20240404/alisa-1937730795.html

https://ria.ru/20240410/alisa-1939048082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, алиса, яндекс