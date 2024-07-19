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Зеленский сделал заявление о возврате территорий - РИА Новости, 19.07.2024
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09:56 19.07.2024 (обновлено: 12:31 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960635254.html
Зеленский сделал заявление о возврате территорий
Зеленский сделал заявление о возврате территорий - РИА Новости, 19.07.2024
Зеленский сделал заявление о возврате территорий
Украина не сможет отвоевать утраченные территории, признался Владимир Зеленский в интервью ВВС. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:56
2024-07-19T12:31
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина не сможет отвоевать утраченные территории, признался Владимир Зеленский в интервью ВВС."Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — утверждает он.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте в Дзен: Зеленский попросил Европу о помощи и опозорился. Шольц публично его осадил"Он был поражен". Карлсон рассказал о разговоре с Трампом после покушения. В чем он признался?
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, москва
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Москва
Зеленский сделал заявление о возврате территорий

Зеленский допустил, что Украина не сможет отвоевать все потерянные территории

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина не сможет отвоевать утраченные территории, признался Владимир Зеленский в интервью ВВС.
"Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — утверждает он.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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