https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960635254.html

Зеленский сделал заявление о возврате территорий

Зеленский сделал заявление о возврате территорий - РИА Новости, 19.07.2024

Зеленский сделал заявление о возврате территорий

Украина не сможет отвоевать утраченные территории, признался Владимир Зеленский в интервью ВВС. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:56

2024-07-19T09:56

2024-07-19T12:31

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украина не сможет отвоевать утраченные территории, признался Владимир Зеленский в интервью ВВС."Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — утверждает он.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте в Дзен: Зеленский попросил Европу о помощи и опозорился. Шольц публично его осадил"Он был поражен". Карлсон рассказал о разговоре с Трампом после покушения. В чем он признался?

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956568216.html

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