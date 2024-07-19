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Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 19.07.2024 (обновлено: 11:07 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960634866.html
Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине
Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине - РИА Новости, 19.07.2024
Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине
Владимир Зеленский обвинил кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса в интервью BBC в отсутствии понимания происходящего на Украине.Так он отреагировал на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:52
2024-07-19T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса в интервью BBC в отсутствии понимания происходящего на Украине.Так он отреагировал на слова Вэнса о том, что ему все равно на судьбу Украины, сказанные им во время интервью в 2022 году. "Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", — сказал Зеленский. По его словам, если Трамп и Вэнс придут к власти, то работа с ними будет тяжелой. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html
https://ria.ru/20240719/putin-1960630212.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США
Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине

Зеленский обвинил Вэнса в отсутствии понимания происходящего на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса в интервью BBC в отсутствии понимания происходящего на Украине.

Так он отреагировал на слова Вэнса о том, что ему все равно на судьбу Украины, сказанные им во время интервью в 2022 году.
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"Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", — сказал Зеленский.

По его словам, если Трамп и Вэнс придут к власти, то работа с ними будет тяжелой.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСША
 
 
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