https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960634866.html

Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине

Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине - РИА Новости, 19.07.2024

Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине

Владимир Зеленский обвинил кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса в интервью BBC в отсутствии понимания происходящего на Украине.Так он отреагировал на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:52

2024-07-19T09:52

2024-07-19T11:07

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса в интервью BBC в отсутствии понимания происходящего на Украине.Так он отреагировал на слова Вэнса о том, что ему все равно на судьбу Украины, сказанные им во время интервью в 2022 году. "Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", — сказал Зеленский. По его словам, если Трамп и Вэнс придут к власти, то работа с ними будет тяжелой. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html

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в мире, владимир зеленский, украина, сша