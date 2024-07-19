Зеленский набросился на Вэнса из-за его слов об Украине
Зеленский обвинил Вэнса в отсутствии понимания происходящего на Украине
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса в интервью BBC в отсутствии понимания происходящего на Украине.
Так он отреагировал на слова Вэнса о том, что ему все равно на судьбу Украины, сказанные им во время интервью в 2022 году.
Так он отреагировал на слова Вэнса о том, что ему все равно на судьбу Украины, сказанные им во время интервью в 2022 году.
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"Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", — сказал Зеленский.
По его словам, если Трамп и Вэнс придут к власти, то работа с ними будет тяжелой.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
По его словам, если Трамп и Вэнс придут к власти, то работа с ними будет тяжелой.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.