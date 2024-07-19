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Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей
Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей - РИА Новости, 19.07.2024
Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей
Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:57
2024-07-19T05:57
2024-07-19T14:07
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владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский."Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас", — сказал он.По его словам, Киев надеялся, что его военные усилия подкрепят прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом."Новые истребители необходимы, чтобы помочь Украине противостоять России в воздухе", — добавил Зеленский.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html
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Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей
Зеленский пожаловался, что Запад так и не поставил Украине обещанные истребители