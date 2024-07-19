https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960615541.html

Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей

Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей - РИА Новости, 19.07.2024

Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей

Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:57

2024-07-19T05:57

2024-07-19T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

москва

владимир зеленский

f-16

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский."Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас", — сказал он.По его словам, Киев надеялся, что его военные усилия подкрепят прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом."Новые истребители необходимы, чтобы помочь Украине противостоять России в воздухе", — добавил Зеленский.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html

https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, f-16, сергей лавров, энтони блинкен