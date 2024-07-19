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Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:57 19.07.2024 (обновлено: 14:07 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960615541.html
Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей
Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей - РИА Новости, 19.07.2024
Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей
Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:57
2024-07-19T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
f-16
сергей лавров
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский."Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас", — сказал он.По его словам, Киев надеялся, что его военные усилия подкрепят прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом."Новые истребители необходимы, чтобы помочь Украине противостоять России в воздухе", — добавил Зеленский.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html
https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, F-16, Сергей Лавров, Энтони Блинкен
Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей

Зеленский пожаловался, что Запад так и не поставил Украине обещанные истребители

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский.
"Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас", — сказал он.
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По его словам, Киев надеялся, что его военные усилия подкрепят прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом.
"Новые истребители необходимы, чтобы помочь Украине противостоять России в воздухе", — добавил Зеленский.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийF-16Сергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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