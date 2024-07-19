https://ria.ru/20240719/zaes-1960681464.html

Американский журналист рассказал об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

Американский журналист рассказал об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024

Американский журналист рассказал об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

Многие американцы не осведомлены о реальной угрозе Запорожской АЭС из-за систематических обстрелов электростанции и Энергодара со стороны ВС Украины, считает... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:23

2024-07-19T12:23

2024-07-19T12:23

специальная военная операция на украине

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джексон хинкл

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Многие американцы не осведомлены о реальной угрозе Запорожской АЭС из-за систематических обстрелов электростанции и Энергодара со стороны ВС Украины, считает американский журналист Джексон Хинкл. Как рассказал Хинкл во время телемоста из США с историческим парком "Россия - моя история" в Мелитополе, официальные американские СМИ подают информацию об обстрелах Запорожского АЭС так, будто это Россия обстреливает собственную атомную электростанцию, а не Украина. Он отметил, что донести реальные события до своих слушателей могут независимые блогеры. "Есть блогеры, у которых не такой большой пул людей, то есть шанс у американцев услышать правду есть", - добавил Хинкл. Он также подчеркнул, что не все американцы осознают наличие ядерной угрозы и тот факт, что при таких обстоятельствах террористическая тактика обстрелов ЗАЭС со стороны украинских боевиков может привести к катастрофическим последствиям. "Я думаю, что много дипломатов и политиков, как бы это страшно ни звучало, будут счастливы, если ядерная катастрофа произойдет", - считает журналист. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

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https://ria.ru/20240710/bloger-1958661394.html

https://ria.ru/20240710/brifing-1958664930.html

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