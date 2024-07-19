"Для чего?": экс-лидер Pink Floyd сделал заявление о мобилизации на Украине
Роджер Уотерс: на Украине мобилизуют людей, чтобы Зеленский мог купить особняк
© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в подкасте Raw Politik, видео которого было опубликованно в соцсети X, что на Украине хотят мобилизовать еще тысячи мужчин, чтобы использовать их как пушечное мясо, а также чтобы Владимир Зеленский смог, в скором времени отойдя от дел, купить очередное поместье и радоваться миллиардам долларов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО.
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"Я слышу, что на Украине сейчас говорят о мобилизации еще 100 тысяч или 200 тысяч глубоко нежелающих украинских мужчин и молодых людей, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса. И для чего? Чтобы Зеленский смог купить очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане или где-то еще, чтобы отойти от дел с его миллиардами, когда он уйдет со своей семьей, что он сделает достаточно скоро", - сказал Уотерс.
Уотерс также повторил, что российская специальная военная операция является спровоцированной.
Музыкант на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.