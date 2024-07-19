Рейтинг@Mail.ru
"Для чего?": экс-лидер Pink Floyd сделал заявление о мобилизации на Украине - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:22 19.07.2024 (обновлено: 20:44 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/waters-1960832154.html
"Для чего?": экс-лидер Pink Floyd сделал заявление о мобилизации на Украине
"Для чего?": экс-лидер Pink Floyd сделал заявление о мобилизации на Украине - РИА Новости, 19.07.2024
"Для чего?": экс-лидер Pink Floyd сделал заявление о мобилизации на Украине
Бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в подкасте Raw Politik, видео которого было опубликованно в соцсети X, что на Украине хотят мобилизовать еще РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:22
2024-07-19T20:44
культура
в мире
украина
владимир зеленский
pink floyd
великобритания
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_cfa1a35117d0722a7db0c4d435febcc0.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в подкасте Raw Politik, видео которого было опубликованно в соцсети X, что на Украине хотят мобилизовать еще тысячи мужчин, чтобы использовать их как пушечное мясо, а также чтобы Владимир Зеленский смог, в скором времени отойдя от дел, купить очередное поместье и радоваться миллиардам долларов. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО. "Я слышу, что на Украине сейчас говорят о мобилизации еще 100 тысяч или 200 тысяч глубоко нежелающих украинских мужчин и молодых людей, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса. И для чего? Чтобы Зеленский смог купить очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане или где-то еще, чтобы отойти от дел с его миллиардами, когда он уйдет со своей семьей, что он сделает достаточно скоро", - сказал Уотерс. Уотерс также повторил, что российская специальная военная операция является спровоцированной. Музыкант на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
https://ria.ru/20231218/tv-1916608519.html
https://ria.ru/20240130/vyskazyvaniya-1924473141.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_24ce1f6f1834dce8f9a834461f10aa12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, pink floyd, великобритания, вооруженные силы украины
Культура, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Pink Floyd, Великобритания, Вооруженные силы Украины
"Для чего?": экс-лидер Pink Floyd сделал заявление о мобилизации на Украине

Роджер Уотерс: на Украине мобилизуют людей, чтобы Зеленский мог купить особняк

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в подкасте Raw Politik, видео которого было опубликованно в соцсети X, что на Украине хотят мобилизовать еще тысячи мужчин, чтобы использовать их как пушечное мясо, а также чтобы Владимир Зеленский смог, в скором времени отойдя от дел, купить очередное поместье и радоваться миллиардам долларов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил сооснователя и бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Основатель Pink Floyd рассказал о последствиях выступлений на российском ТВ
18 декабря 2023, 23:16
"Я слышу, что на Украине сейчас говорят о мобилизации еще 100 тысяч или 200 тысяч глубоко нежелающих украинских мужчин и молодых людей, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса. И для чего? Чтобы Зеленский смог купить очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане или где-то еще, чтобы отойти от дел с его миллиардами, когда он уйдет со своей семьей, что он сделает достаточно скоро", - сказал Уотерс.
Уотерс также повторил, что российская специальная военная операция является спровоцированной.
Музыкант на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за высказываний об Украине
30 января, 23:51
 
КультураВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийPink FloydВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала