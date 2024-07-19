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В Николаевской области прогремели два взрыва

В Николаевской области прогремели два взрыва - РИА Новости, 19.07.2024

В Николаевской области прогремели два взрыва

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в пятницу Николаевская область подверглась ударам, в регионе прогремело два взрыва. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:57

2024-07-19T18:57

2024-07-19T18:59

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в пятницу Николаевская область подверглась ударам, в регионе прогремело два взрыва. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Николаеве. "Это ужас... В области более-менее по второму прилету", - написал Ким в своем Telegram-канале, не уточняя, по какому объекту был нанесен удар. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф