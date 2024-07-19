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В Николаевской области прогремели два взрыва - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 19.07.2024 (обновлено: 18:59 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/vzryv-1960817511.html
В Николаевской области прогремели два взрыва
В Николаевской области прогремели два взрыва - РИА Новости, 19.07.2024
В Николаевской области прогремели два взрыва
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в пятницу Николаевская область подверглась ударам, в регионе прогремело два взрыва. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:57
2024-07-19T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в пятницу Николаевская область подверглась ударам, в регионе прогремело два взрыва. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Николаеве. "Это ужас... В области более-менее по второму прилету", - написал Ким в своем Telegram-канале, не уточняя, по какому объекту был нанесен удар. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области прогремели два взрыва

Глава Николаевской ОВА Ким: в регионе в пятницу прогремели два взрыва

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на месте удара в Одесской области
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в пятницу Николаевская область подверглась ударам, в регионе прогремело два взрыва.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Николаеве.
"Это ужас... В области более-менее по второму прилету", - написал Ким в своем Telegram-канале, не уточняя, по какому объекту был нанесен удар.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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