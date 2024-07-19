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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 19.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел в пятницу вечером в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:28
2024-07-19T17:28
2024-07-19T17:29
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу вечером в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", "В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Ранее в пятницу тревогу объявили в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремел взрыв
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Взрыв прогремел в пятницу вечером в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"
,
"В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале.
Ранее в пятницу тревогу объявили в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.