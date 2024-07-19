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В Москве на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из приютов
В Москве на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из приютов - РИА Новости, 19.07.2024
В Москве на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из приютов
В Москве на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из городских приютов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:53
2024-07-19T14:53
2024-07-19T17:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Москве на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из городских приютов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Примут участие собаки и кошки из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" департамента ЖКХ города Москвы. <...> (Выставка пройдет. — Прим. ред.) около Музея городского хозяйства на ВДНХ. <...> Суббота, 20 июля, с 11:00 до 17:00", — говорится в публикации.Отмечается, что гости смогут поиграть с животными, погладить кошек и погулять с собаками. Специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут о работе приютов и о том, как стать хозяином бездомного животного, ухаживать за ним и обучить простым командам. С желающими забрать питомца домой заключат договор. На выставке также можно будет узнать, как стать волонтером и взять шефство над понравившимся обитателем приюта, добавили в ведомстве.
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общество, москва, гбу "доринвест"
Общество, Москва, Хорошие новости, ГБУ "Доринвест"
В Москве на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из приютов
В Москве на ВДНХ пройдет выставка-пристройство животных из городских приютов