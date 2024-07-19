https://ria.ru/20240719/vurtolet-1960617483.html

В Якутии пропал вертолет Robinson

В Якутии пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 19.07.2024

В Якутии пропал вертолет Robinson

Вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:29

2024-07-19T06:29

2024-07-19T06:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону."Поступила информация о том, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что для проведения поисковых мероприятий из аэропорта Маган в готовности к убытию спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (расстояние до места сработки аварийного маяка - 440 километров).Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240719/boeing-1960610415.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия