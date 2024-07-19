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В Якутии пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 19.07.2024
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06:29 19.07.2024 (обновлено: 06:36 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/vurtolet-1960617483.html
В Якутии пропал вертолет Robinson
В Якутии пропал вертолет Robinson - РИА Новости, 19.07.2024
В Якутии пропал вертолет Robinson
Вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:29
2024-07-19T06:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону."Поступила информация о том, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что для проведения поисковых мероприятий из аэропорта Маган в готовности к убытию спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (расстояние до места сработки аварийного маяка - 440 километров).Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240719/boeing-1960610415.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Якутии пропал вертолет Robinson

ГУМЧС: в Якутии пропал вертолет Robinson, на борту находились четыре человека

© Амурские спасатели/TelegramПоисковая операция
Поисковая операция - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Амурские спасатели/Telegram
Поисковая операция. Архивное фото
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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"Поступила информация о том, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что для проведения поисковых мероприятий из аэропорта Маган в готовности к убытию спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (расстояние до места сработки аварийного маяка - 440 километров).
Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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