https://ria.ru/20240719/vsu-1960756811.html
ВСУ эвакуируют основные силы с Харьковского направления
ВСУ эвакуируют основные силы с Харьковского направления - РИА Новости, 19.07.2024
ВСУ эвакуируют основные силы с Харьковского направления
Украинское командование отводит основные силы из приграничных районов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:40
2024-07-19T15:40
2024-07-19T16:13
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вооруженные силы украины
апты алаудинов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинское командование отводит основные силы из приграничных районов Харьковской области, рассказал РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть его имя из соображений безопасности. "На Харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ. Все, кого насильно подселяли ко мне в дом, уже погибли", — сообщил собеседник агентства.Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное, особенно в приграничном Волчанске.О том, что российские подразделения продвигаются на этом направлении, накануне сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Он уточнил, что ВС России уже взяли под контроль в Волчанске первую линию высотных домов.В начале июля Алаудинов отмечал, что ВСУ перебросили в город элитные подразделения, в том числе иностранных наемников. Он подчеркивал, что, несмотря на это, противник уже ничего не может противопоставить здесь российской армии.В Генштабе ВСУ отмечали "тактический успех" российских войск на Харьковском направлении.
https://ria.ru/20240718/kharkov-1960493083.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Волчанск, Харьковская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов
ВСУ эвакуируют основные силы с Харьковского направления
ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов Харьковского направления