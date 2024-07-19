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Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе
Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе - РИА Новости, 19.07.2024
Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе
Расчет БПЛА украинских войск подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:07
2024-07-19T08:07
2024-07-19T08:07
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА. Расчет БПЛА украинских войск подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В непосредственной близости от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред), в районе населенного пункта Глубокое при попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса", - рассказал он. Эксперт уточнил, что при детонации, расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. При этом их сослуживцы не пытались оказать им помощь.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе
Марочко: БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе в Харьковской области