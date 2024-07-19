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Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/vsu-1960622994.html
Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе
Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе - РИА Новости, 19.07.2024
Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе
Расчет БПЛА украинских войск подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:07
2024-07-19T08:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА. Расчет БПЛА украинских войск подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В непосредственной близости от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред), в районе населенного пункта Глубокое при попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса", - рассказал он. Эксперт уточнил, что при детонации, расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. При этом их сослуживцы не пытались оказать им помощь.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
харьковская область
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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе

Марочко: БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе в Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА. Расчет БПЛА украинских войск подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"В непосредственной близости от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред), в районе населенного пункта Глубокое при попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса", - рассказал он.
Эксперт уточнил, что при детонации, расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. При этом их сослуживцы не пытались оказать им помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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