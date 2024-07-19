https://ria.ru/20240719/vsu-1960622994.html

Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе

Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе - РИА Новости, 19.07.2024

Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе

Расчет БПЛА украинских войск подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:07

2024-07-19T08:07

2024-07-19T08:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА. Расчет БПЛА украинских войск подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В непосредственной близости от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред), в районе населенного пункта Глубокое при попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса", - рассказал он. Эксперт уточнил, что при детонации, расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. При этом их сослуживцы не пытались оказать им помощь.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html

харьковская область

луганская народная республика

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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины