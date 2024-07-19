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ВСУ за сутки 37 раз обстреляли левый берег Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/vojska-1960635764.html
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли левый берег Днепра, сообщил источник
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли левый берег Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли левый берег Днепра, сообщил источник
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:00
2024-07-19T10:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 15 артиллерийских ударов. Еще 22 прилета было зафиксировано ночью", - сказал он. Обстрелам украинских войск подверглись девять населенных пунктов левого берега Днепра: Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное и Обрывка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 37 раз обстреляли левый берег Днепра, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов из артиллерии по левому берегу Днепра

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 15 артиллерийских ударов. Еще 22 прилета было зафиксировано ночью", - сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ
18 июля, 19:00
Обстрелам украинских войск подверглись девять населенных пунктов левого берега Днепра: Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное и Обрывка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
18 июля, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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