https://ria.ru/20240719/vojska-1960635764.html

ВСУ за сутки 37 раз обстреляли левый берег Днепра, сообщил источник

ВСУ за сутки 37 раз обстреляли левый берег Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2024

ВСУ за сутки 37 раз обстреляли левый берег Днепра, сообщил источник

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:00

2024-07-19T10:00

2024-07-19T10:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 15 артиллерийских ударов. Еще 22 прилета было зафиксировано ночью", - сказал он. Обстрелам украинских войск подверглись девять населенных пунктов левого берега Днепра: Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Днепряны, Корсунка, Подстепное и Обрывка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html

днепр (город)

херсонская область

россия

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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины