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Прокуратура проверит видео, где Бил катается в одежде, схожей с формой ГАИ - РИА Новости, 19.07.2024
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18:01 19.07.2024 (обновлено: 18:52 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/video-1960808281.html
Прокуратура проверит видео, где Бил катается в одежде, схожей с формой ГАИ
Прокуратура проверит видео, где Бил катается в одежде, схожей с формой ГАИ - РИА Новости, 19.07.2024
Прокуратура проверит видео, где Бил катается в одежде, схожей с формой ГАИ
Прокуратура заинтересовалась видео, на котором блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, о... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:01
2024-07-19T18:52
московская область (подмосковье)
эдвард бил (блогер)
гибдд мвд рф
происшествия
москва
одинцово
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура заинтересовалась видео, на котором блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, о проверке сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) катается на электросамокате в Одинцово в форме сотрудников Госавтоинспекции."Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер в одежде визуально схожей с формой сотрудников ГАИ передвигается на электрическом самокате по автодороге на территории Одинцовского городского округа", - говорится в сообщении.В ходе проверки будет дана правовая оценка законности распространения этого ролика и соблюдения ПДД при съемке. Кроме того, Одинцовская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки проводимой по данному факту территориальным управлением полиции.Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), эдвард бил (блогер), гибдд мвд рф, происшествия, москва, одинцово, госдума рф
Московская область (Подмосковье), Эдвард Бил (блогер), ГИБДД МВД РФ, Происшествия, Москва, Одинцово, Госдума РФ
Прокуратура проверит видео, где Бил катается в одежде, схожей с формой ГАИ

Прокуратура проверит видео, где блогер Эдвард Бил в одежде, схожей с формой ГАИ

© СоцсетиБлогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ
Блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Соцсети
Блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура заинтересовалась видео, на котором блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, о проверке сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) катается на электросамокате в Одинцово в форме сотрудников Госавтоинспекции.
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"Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер в одежде визуально схожей с формой сотрудников ГАИ передвигается на электрическом самокате по автодороге на территории Одинцовского городского округа", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана правовая оценка законности распространения этого ролика и соблюдения ПДД при съемке. Кроме того, Одинцовская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки проводимой по данному факту территориальным управлением полиции.
Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
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Московская область (Подмосковье)Эдвард Бил (блогер)ГИБДД МВД РФПроисшествияМоскваОдинцовоГосдума РФ
 
 
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