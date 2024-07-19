https://ria.ru/20240719/video-1960808281.html

Прокуратура проверит видео, где Бил катается в одежде, схожей с формой ГАИ

Прокуратура проверит видео, где Бил катается в одежде, схожей с формой ГАИ - РИА Новости, 19.07.2024

Прокуратура проверит видео, где Бил катается в одежде, схожей с формой ГАИ

Прокуратура заинтересовалась видео, на котором блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, о... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:01

2024-07-19T18:01

2024-07-19T18:52

московская область (подмосковье)

эдвард бил (блогер)

гибдд мвд рф

происшествия

москва

одинцово

госдума рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура заинтересовалась видео, на котором блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, о проверке сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) катается на электросамокате в Одинцово в форме сотрудников Госавтоинспекции."Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер в одежде визуально схожей с формой сотрудников ГАИ передвигается на электрическом самокате по автодороге на территории Одинцовского городского округа", - говорится в сообщении.В ходе проверки будет дана правовая оценка законности распространения этого ролика и соблюдения ПДД при съемке. Кроме того, Одинцовская городская прокуратура контролирует ход процессуальной проверки проводимой по данному факту территориальным управлением полиции.Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара Audi RS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.

https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html

https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html

московская область (подмосковье)

москва

одинцово

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московская область (подмосковье), эдвард бил (блогер), гибдд мвд рф, происшествия, москва, одинцово, госдума рф