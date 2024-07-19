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В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson - РИА Новости, 19.07.2024
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08:01 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/vertolet-1960622745.html
В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson
В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson - РИА Новости, 19.07.2024
В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson
Дело возбудили в Якутии после пропажи вертолета Robinson, в котором находились три пассажира и пилот, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:01
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Дело возбудили в Якутии после пропажи вертолета Robinson, в котором находились три пассажира и пилот, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее сообщалось, что вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - рассказали в пресс-службе. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson

СК в Якутии возбудил уголовное дело после пропажи вертолета Robinson

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Дело возбудили в Якутии после пропажи вертолета Robinson, в котором находились три пассажира и пилот, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии.
"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - рассказали в пресс-службе.
На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно.
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