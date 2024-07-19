https://ria.ru/20240719/vertolet-1960622745.html

В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson

В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson - РИА Новости, 19.07.2024

В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson

Дело возбудили в Якутии после пропажи вертолета Robinson, в котором находились три пассажира и пилот, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:01

2024-07-19T08:01

2024-07-19T08:01

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Дело возбудили в Якутии после пропажи вертолета Robinson, в котором находились три пассажира и пилот, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее сообщалось, что вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - рассказали в пресс-службе. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно.

https://ria.ru/20240719/samolet-1960621553.html

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2024

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)