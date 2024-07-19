СМИ рассказали о панике в Европе из-за плана Вэнса по Украине
Economist: мирные планы Вэнса по Украине вызывают беспокойство в Европе
© AP Photo / Stefan JeremiahКандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мирные предложения кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса вызывают беспокойство в Европе, пишет британский журнал Economist.
"Джей Ди Вэнс <...> вверг Европу в панику. <...> Предлагаемое им мирное соглашение включает большие территориальные потери Украины и нейтральный статус для нее", — отмечается в статье.
Как говорится в материале, Вэнс совершенно безразлично относится к судьбе далекой от США Украины и разделяет точку зрения Москвы по поводу мирного урегулирования.
Еще одной причиной для беспокойства Европы стали кумиры молодого политика. В статье отмечается, что знаменитый президент Франции Шарль де Голль привлекает Вэнса своей способностью ставить интересы родной страны выше интересов союзников. Кроме того, по словам журналистов, политик восхищается премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, давним противником европейского истеблишмента.
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"Он вряд ли понравится европейцам, которых волнует дальнейшая поддержка Украины со стороны США", — заключили в Economist.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
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Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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