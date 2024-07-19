Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о панике в Европе из-за плана Вэнса по Украине - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/vens-1960608778.html
СМИ рассказали о панике в Европе из-за плана Вэнса по Украине
СМИ рассказали о панике в Европе из-за плана Вэнса по Украине - РИА Новости, 19.07.2024
СМИ рассказали о панике в Европе из-за плана Вэнса по Украине
Мирные предложения кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса вызывают беспокойство в Европе, пишет британский журнал Economist. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:57
2024-07-19T03:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
шарль де голль
виктор орбан
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959955481_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d9df712ce8bcea394e8ba58759f9b5c9.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мирные предложения кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса вызывают беспокойство в Европе, пишет британский журнал Economist."Джей Ди Вэнс &lt;...&gt; вверг Европу в панику. &lt;...&gt; Предлагаемое им мирное соглашение включает большие территориальные потери Украины и нейтральный статус для нее", — отмечается в статье.Как говорится в материале, Вэнс совершенно безразлично относится к судьбе далекой от США Украины и разделяет точку зрения Москвы по поводу мирного урегулирования.Еще одной причиной для беспокойства Европы стали кумиры молодого политика. В статье отмечается, что знаменитый президент Франции Шарль де Голль привлекает Вэнса своей способностью ставить интересы родной страны выше интересов союзников. Кроме того, по словам журналистов, политик восхищается премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, давним противником европейского истеблишмента."Он вряд ли понравится европейцам, которых волнует дальнейшая поддержка Украины со стороны США", — заключили в Economist.Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
https://ria.ru/20240717/vens-1960170643.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959955481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed29470ded589f482f168ae07a6fd18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, шарль де голль, виктор орбан, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Шарль де Голль, Виктор Орбан, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали о панике в Европе из-за плана Вэнса по Украине

Economist: мирные планы Вэнса по Украине вызывают беспокойство в Европе

© AP Photo / Stefan JeremiahКандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мирные предложения кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса вызывают беспокойство в Европе, пишет британский журнал Economist.
"Джей Ди Вэнс <...> вверг Европу в панику. <...> Предлагаемое им мирное соглашение включает большие территориальные потери Украины и нейтральный статус для нее", — отмечается в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией
17 июля, 08:00
Как говорится в материале, Вэнс совершенно безразлично относится к судьбе далекой от США Украины и разделяет точку зрения Москвы по поводу мирного урегулирования.
Еще одной причиной для беспокойства Европы стали кумиры молодого политика. В статье отмечается, что знаменитый президент Франции Шарль де Голль привлекает Вэнса своей способностью ставить интересы родной страны выше интересов союзников. Кроме того, по словам журналистов, политик восхищается премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, давним противником европейского истеблишмента.
«
"Он вряд ли понравится европейцам, которых волнует дальнейшая поддержка Украины со стороны США", — заключили в Economist.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп выбрал преемника и мир с Россией
16 июля, 10:07
Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
СМИ рассказали, что Вэнс думает о Путине
17 июля, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаШарль де ГолльВиктор ОрбанВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала