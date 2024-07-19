https://ria.ru/20240719/vengriya-1960614490.html

Венгрия выступила за мирное решение конфликта на Украине

Венгрия выступила за мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 19.07.2024

Венгрия выступила за мирное решение конфликта на Украине

Венгрия не видит возможности военного решения украинского конфликта и выступает за его решение путем переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:33

2024-07-19T05:33

2024-07-19T05:33

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ООН, 19 июл - РИА Новости. Венгрия не видит возможности военного решения украинского конфликта и выступает за его решение путем переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы не видим решения на поле боя. Мы видим только решение за столом переговоров ради достижения результата" - сообщил он агентству на полях штаб-квартиры ООН. Министр добавил, что всем сторонам конфликта нужно перейти к обсуждению и надеяться на скорое прекращение огня. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

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в мире, украина, венгрия, россия, владимир путин, петер сийярто, владимир зеленский, оон