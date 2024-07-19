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Венгрия выступила за мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 19.07.2024
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05:33 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/vengriya-1960614490.html
Венгрия выступила за мирное решение конфликта на Украине
Венгрия выступила за мирное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 19.07.2024
Венгрия выступила за мирное решение конфликта на Украине
Венгрия не видит возможности военного решения украинского конфликта и выступает за его решение путем переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:33
2024-07-19T05:33
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Венгрия не видит возможности военного решения украинского конфликта и выступает за его решение путем переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы не видим решения на поле боя. Мы видим только решение за столом переговоров ради достижения результата" - сообщил он агентству на полях штаб-квартиры ООН. Министр добавил, что всем сторонам конфликта нужно перейти к обсуждению и надеяться на скорое прекращение огня. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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в мире, украина, венгрия, россия, владимир путин, петер сийярто, владимир зеленский, оон
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, ООН
Венгрия выступила за мирное решение конфликта на Украине

Сийярто: Венгрия не видит возможности военного решения конфликта на Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 июл - РИА Новости. Венгрия не видит возможности военного решения украинского конфликта и выступает за его решение путем переговоров, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы не видим решения на поле боя. Мы видим только решение за столом переговоров ради достижения результата" - сообщил он агентству на полях штаб-квартиры ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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Министр добавил, что всем сторонам конфликта нужно перейти к обсуждению и надеяться на скорое прекращение огня.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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В миреУкраинаВенгрияРоссияВладимир ПутинПетер СийяртоВладимир ЗеленскийООН
 
 
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