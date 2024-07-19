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Сийярто назвал штраф ЕС в отношении Венгрии скандальным и возмутительным - РИА Новости, 19.07.2024
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04:04 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/vengriya-1960609708.html
Сийярто назвал штраф ЕС в отношении Венгрии скандальным и возмутительным
Сийярто назвал штраф ЕС в отношении Венгрии скандальным и возмутительным - РИА Новости, 19.07.2024
Сийярто назвал штраф ЕС в отношении Венгрии скандальным и возмутительным
Штраф суда ЕС в отношении Будапешта за неисполнение европейских правил по приему мигрантов – это "скандально и возмутительно", Венгрия останется верна своему... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:04
2024-07-19T04:04
в мире
венгрия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
джордж сорос
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Штраф суда ЕС в отношении Будапешта за неисполнение европейских правил по приему мигрантов – это "скандально и возмутительно", Венгрия останется верна своему суверенитету и сама будет решать, с кем жить и кого впускать в страну, несмотря на прихоти других стран, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Суд Евросоюза в Люксембурге ранее приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос. По словам Сийярто, соответствующее решение суда ЕС - это "огромный скандал, действительно огромный скандал", так как Венгрия защищает не только себя, "но и весь Европейский союз". "Это настолько скандально и возмутительно, что даже невозможно подобрать выражение, которое было бы достаточно сильным и экспрессивным, чтобы выразить наши чувства по этому поводу", – сказал Сийярто в интервью агентству. "Мы остаемся верны нашему национальному суверенитету. Часть национального суверенитета – это то, что вы, как страна, имеете суверенное решение, право на суверенное решение о том, с кем вы готовы жить вместе и кого вы готовы впустить в свою страну. И эту власть никто у нас не должен отобрать: ни в Нью-Йорке, ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни где бы то ни было", – добавил он.
https://ria.ru/20240718/orban-1960575590.html
https://ria.ru/20240614/orban-1952822098.html
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в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Евросоюз
Сийярто назвал штраф ЕС в отношении Венгрии скандальным и возмутительным

Сийярто: Венгрия останется верна суверенитету, несмотря на прихоти других стран

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Штраф суда ЕС в отношении Будапешта за неисполнение европейских правил по приему мигрантов – это "скандально и возмутительно", Венгрия останется верна своему суверенитету и сама будет решать, с кем жить и кого впускать в страну, несмотря на прихоти других стран, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Суд Евросоюза в Люксембурге ранее приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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По словам Сийярто, соответствующее решение суда ЕС - это "огромный скандал, действительно огромный скандал", так как Венгрия защищает не только себя, "но и весь Европейский союз".
"Это настолько скандально и возмутительно, что даже невозможно подобрать выражение, которое было бы достаточно сильным и экспрессивным, чтобы выразить наши чувства по этому поводу", – сказал Сийярто в интервью агентству.
"Мы остаемся верны нашему национальному суверенитету. Часть национального суверенитета – это то, что вы, как страна, имеете суверенное решение, право на суверенное решение о том, с кем вы готовы жить вместе и кого вы готовы впустить в свою страну. И эту власть никто у нас не должен отобрать: ни в Нью-Йорке, ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни где бы то ни было", – добавил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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14 июня, 11:38
 
В миреВенгрияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанДжордж СоросЕвросоюз
 
 
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