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На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО - РИА Новости, 19.07.2024
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https://ria.ru/20240719/valaam-1960614955.html
На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО
На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО - РИА Новости, 19.07.2024
На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО
Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам, гости получат духовную и психологическую помощь, также их ждут арт-терапия и мастер-классы, в том числе по РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:41
2024-07-19T05:41
специальная военная операция на украине
валаам
валаамский монастырь
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам, гости получат духовную и психологическую помощь, также их ждут арт-терапия и мастер-классы, в том числе по печати рисунков на сумках, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков. В начале июня Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь принял первую группу семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них бесплатно организовали размещение и питание, экскурсии, мастер-классы, оказали духовную помощь, группу сопровождал профессиональный психотерапевт. Поездка стала возможной благодаря финансированию со стороны фонда "Свет Валаама". Фонд и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, подписали ранее соглашение о сотрудничестве и создали программу "Валаам. Остров Преображения". Всего по программе летом 2024 года планируется три заезда группами около 20 человек - детей, подростков и взрослых. "Вторая группа прибыла на Валаам, они пробудут здесь до 23 июля. Мы подготовили для наших гостей много интересного. Это арт-терапия - их научат писать пейзажи, а также мастер-классы, в том числе так полюбившийся по опыту прошлой поездки - печать на сувенирных валаамских сумках-шопперах, набор рисунков. Как и в первый раз группу будет сопровождать психотерапевт, также семьи смогут пообщаться со священником. И конечно, всех ждут экскурсии и прогулки по острову: сказочная природа Валаама сама по себе вдохновляет и умиротворяет", - сказал Шишков. По его словам, опыт первой группы показал, что программа дает результат. "Семьи отмечают, что о них заботятся, их любят, а значит, задачи, которые ставили организаторы, реализуются", - заключил собеседник агентства. Как ранее рассказывала РИА Новости руководитель Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник, поездки на Валаам помогают, ведь "людям нужна именно духовная, душевная поддержка: без веры в Бога не справиться самостоятельно". Также одна из участниц первой группы говорила РИА Новости, что такие поездки важны и для воинов на фронте, "ведь они понимают, что об их семьях заботятся". Как ранее пояснял Михаил Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку, предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре. Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психологом, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии".
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валаам, валаамский монастырь
Специальная военная операция на Украине, Валаам, Валаамский монастырь
На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО

Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам, гости получат духовную и психологическую помощь, также их ждут арт-терапия и мастер-классы, в том числе по печати рисунков на сумках, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
В начале июня Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь принял первую группу семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них бесплатно организовали размещение и питание, экскурсии, мастер-классы, оказали духовную помощь, группу сопровождал профессиональный психотерапевт. Поездка стала возможной благодаря финансированию со стороны фонда "Свет Валаама". Фонд и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, подписали ранее соглашение о сотрудничестве и создали программу "Валаам. Остров Преображения". Всего по программе летом 2024 года планируется три заезда группами около 20 человек - детей, подростков и взрослых.
"Вторая группа прибыла на Валаам, они пробудут здесь до 23 июля. Мы подготовили для наших гостей много интересного. Это арт-терапия - их научат писать пейзажи, а также мастер-классы, в том числе так полюбившийся по опыту прошлой поездки - печать на сувенирных валаамских сумках-шопперах, набор рисунков. Как и в первый раз группу будет сопровождать психотерапевт, также семьи смогут пообщаться со священником. И конечно, всех ждут экскурсии и прогулки по острову: сказочная природа Валаама сама по себе вдохновляет и умиротворяет", - сказал Шишков.
По его словам, опыт первой группы показал, что программа дает результат. "Семьи отмечают, что о них заботятся, их любят, а значит, задачи, которые ставили организаторы, реализуются", - заключил собеседник агентства.
Как ранее рассказывала РИА Новости руководитель Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник, поездки на Валаам помогают, ведь "людям нужна именно духовная, душевная поддержка: без веры в Бога не справиться самостоятельно". Также одна из участниц первой группы говорила РИА Новости, что такие поездки важны и для воинов на фронте, "ведь они понимают, что об их семьях заботятся".
Как ранее пояснял Михаил Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку, предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре. Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психологом, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии".
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Специальная военная операция на УкраинеВалаамВалаамский монастырь
 
 
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