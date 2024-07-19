https://ria.ru/20240719/valaam-1960614955.html
На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО
На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО - РИА Новости, 19.07.2024
На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО
Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам, гости получат духовную и психологическую помощь, также их ждут арт-терапия и мастер-классы, в том числе по РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:41
2024-07-19T05:41
2024-07-19T05:41
специальная военная операция на украине
валаам
валаамский монастырь
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам, гости получат духовную и психологическую помощь, также их ждут арт-терапия и мастер-классы, в том числе по печати рисунков на сумках, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков. В начале июня Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь принял первую группу семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них бесплатно организовали размещение и питание, экскурсии, мастер-классы, оказали духовную помощь, группу сопровождал профессиональный психотерапевт. Поездка стала возможной благодаря финансированию со стороны фонда "Свет Валаама". Фонд и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, подписали ранее соглашение о сотрудничестве и создали программу "Валаам. Остров Преображения". Всего по программе летом 2024 года планируется три заезда группами около 20 человек - детей, подростков и взрослых. "Вторая группа прибыла на Валаам, они пробудут здесь до 23 июля. Мы подготовили для наших гостей много интересного. Это арт-терапия - их научат писать пейзажи, а также мастер-классы, в том числе так полюбившийся по опыту прошлой поездки - печать на сувенирных валаамских сумках-шопперах, набор рисунков. Как и в первый раз группу будет сопровождать психотерапевт, также семьи смогут пообщаться со священником. И конечно, всех ждут экскурсии и прогулки по острову: сказочная природа Валаама сама по себе вдохновляет и умиротворяет", - сказал Шишков. По его словам, опыт первой группы показал, что программа дает результат. "Семьи отмечают, что о них заботятся, их любят, а значит, задачи, которые ставили организаторы, реализуются", - заключил собеседник агентства. Как ранее рассказывала РИА Новости руководитель Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник, поездки на Валаам помогают, ведь "людям нужна именно духовная, душевная поддержка: без веры в Бога не справиться самостоятельно". Также одна из участниц первой группы говорила РИА Новости, что такие поездки важны и для воинов на фронте, "ведь они понимают, что об их семьях заботятся". Как ранее пояснял Михаил Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку, предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре. Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психологом, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии".
https://ria.ru/20240601/putin-1949882382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валаам, валаамский монастырь
Специальная военная операция на Украине, Валаам, Валаамский монастырь
На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО
Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам, гости получат духовную и психологическую помощь, также их ждут арт-терапия и мастер-классы, в том числе по печати рисунков на сумках, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
В начале июня Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь принял первую группу семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них бесплатно организовали размещение и питание, экскурсии, мастер-классы, оказали духовную помощь, группу сопровождал профессиональный психотерапевт. Поездка стала возможной благодаря финансированию со стороны фонда "Свет Валаама". Фонд и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, подписали ранее соглашение о сотрудничестве и создали программу "Валаам. Остров Преображения". Всего по программе летом 2024 года планируется три заезда группами около 20 человек - детей, подростков и взрослых.
"Вторая группа прибыла на Валаам, они пробудут здесь до 23 июля. Мы подготовили для наших гостей много интересного. Это арт-терапия - их научат писать пейзажи, а также мастер-классы, в том числе так полюбившийся по опыту прошлой поездки - печать на сувенирных валаамских сумках-шопперах, набор рисунков. Как и в первый раз группу будет сопровождать психотерапевт, также семьи смогут пообщаться со священником. И конечно, всех ждут экскурсии и прогулки по острову: сказочная природа Валаама сама по себе вдохновляет и умиротворяет", - сказал Шишков.
По его словам, опыт первой группы показал, что программа дает результат. "Семьи отмечают, что о них заботятся, их любят, а значит, задачи, которые ставили организаторы, реализуются", - заключил собеседник агентства.
Как ранее рассказывала РИА Новости руководитель Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник, поездки на Валаам помогают, ведь "людям нужна именно духовная, душевная поддержка: без веры в Бога не справиться самостоятельно". Также одна из участниц первой группы говорила РИА Новости, что такие поездки важны и для воинов на фронте, "ведь они понимают, что об их семьях заботятся".
Как ранее пояснял Михаил Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку, предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре
. Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психологом, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии".