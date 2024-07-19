https://ria.ru/20240719/valaam-1960614955.html

На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО

На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО - РИА Новости, 19.07.2024

На Валааме рассказали, какую программу готовят для семей участников СВО

Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам, гости получат духовную и психологическую помощь, также их ждут арт-терапия и мастер-классы, в том числе по РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:41

2024-07-19T05:41

2024-07-19T05:41

специальная военная операция на украине

валаам

валаамский монастырь

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вторая группа семей участников СВО прибыла на Валаам, гости получат духовную и психологическую помощь, также их ждут арт-терапия и мастер-классы, в том числе по печати рисунков на сумках, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков. В начале июня Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь принял первую группу семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них бесплатно организовали размещение и питание, экскурсии, мастер-классы, оказали духовную помощь, группу сопровождал профессиональный психотерапевт. Поездка стала возможной благодаря финансированию со стороны фонда "Свет Валаама". Фонд и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, подписали ранее соглашение о сотрудничестве и создали программу "Валаам. Остров Преображения". Всего по программе летом 2024 года планируется три заезда группами около 20 человек - детей, подростков и взрослых. "Вторая группа прибыла на Валаам, они пробудут здесь до 23 июля. Мы подготовили для наших гостей много интересного. Это арт-терапия - их научат писать пейзажи, а также мастер-классы, в том числе так полюбившийся по опыту прошлой поездки - печать на сувенирных валаамских сумках-шопперах, набор рисунков. Как и в первый раз группу будет сопровождать психотерапевт, также семьи смогут пообщаться со священником. И конечно, всех ждут экскурсии и прогулки по острову: сказочная природа Валаама сама по себе вдохновляет и умиротворяет", - сказал Шишков. По его словам, опыт первой группы показал, что программа дает результат. "Семьи отмечают, что о них заботятся, их любят, а значит, задачи, которые ставили организаторы, реализуются", - заключил собеседник агентства. Как ранее рассказывала РИА Новости руководитель Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник, поездки на Валаам помогают, ведь "людям нужна именно духовная, душевная поддержка: без веры в Бога не справиться самостоятельно". Также одна из участниц первой группы говорила РИА Новости, что такие поездки важны и для воинов на фронте, "ведь они понимают, что об их семьях заботятся". Как ранее пояснял Михаил Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку, предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре. Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психологом, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии".

https://ria.ru/20240601/putin-1949882382.html

валаам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

валаам, валаамский монастырь