Частицу мощей адмирала Ушакова передадут в храм, где он был крещен
Частицу мощей адмирала Ушакова отдадут в храм под Ярославлем, где он был крещен
Священнослужители с иконой адмирала Ушакова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Частицу мощей святого праведного воина Федора Ушакова передадут в храм, где он был крещен в деревне Хопылево Ярославской области, накануне дня памяти адмирала, который Русская православная церковь отмечает 5 августа, сообщили РИА Новости в инициативной группе по строительству храма Феодора Ушакова в Москве.
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"Третьего августа от стен храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы стартует автопробег, посвященный 20-летию общецерковной канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Участники акции провезут с собой частицу мощей адмирала и передадут их 4 августа церкви Богоявления-на-Острову в деревне Хопылево, где был крещен Феодор Ушаков", - рассказали РИА Новости в инициативной группе.
Старт автопробега начнется с Божественной литургии, освящения и установки главного колокола в храме в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы. Настоятель храма митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь) подчеркнул, что Ушаков был глубоко верующим человеком, каждый раз перед походом и после него совершал с моряками молебен.
"Вся жизнь адмирала — это подвиг сына Отечества. Подвиг православного человека, который каждый день шел и стремился к Богу. Который хранил Бога в душе и именно такое стремление помогало ему в мирских делах... Последние годы жизни великий флотоводец посвятил заботе о своей душе – молитве и благотворительности. Канонизация Феодора Ушакова пришлась на непростой период российской истории. Наш флот переживал тяжелые времена и не имел своего святого покровителя. То, что чудом удалось сохранить и преумножить, то что мы имеем сегодня — это результат Божьего промысла, о чем важно помнить. Святой Адмирал продолжает помогать нам и по сей день, даря надежду, вселяя веру и уберегая от уныния", - отметил настоятель.
В восстановлении храма Богоявления-на-Острову в деревне Хопылево, где крестили Ушакова, активное участие принимал Фонд Андрея Первозванного, храм восстанавливали с 2017 по 2023 год.
"Фонд помог в восстановлении храма Богоявления-на-Острову, не раз организовывая сюда труднические экспедиции добровольцев из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Подмосковья. В 2017 году в Хопылево на берегу Волги Фонд Андрея Первозванного установил памятник двум святым – Федору Ушакову и его дяде, Федору анаксарскому, ставший яркой достопримечательностью. Тогда нам сложно было представить, что этот живописный уголок Ярославской земли в короткие сроки приобретет статус важного культурного и духовного центра в масштабе всей страны. Тем не менее это произошло, и сегодня мы рады быть частью масштабного проекта, посвященного чествованию памяти Федора Ушакова, и особенно приятно, что частица мощей адмирала будет передана в храм, где его крестили ", — рассказал директор фонда Владимир Бушуев.
Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. В 2025 году Россия отпразднует 280-летие святого адмирала. Церковь Богоявления-на-Острову, где будет храниться частица его мощей, станет центром притяжения для паломников со всей страны.
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