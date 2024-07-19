https://ria.ru/20240719/ushakov-1960691489.html

Частицу мощей адмирала Ушакова передадут в храм, где он был крещен

Частицу мощей адмирала Ушакова передадут в храм, где он был крещен - РИА Новости, 19.07.2024

Частицу мощей адмирала Ушакова передадут в храм, где он был крещен

Частицу мощей святого праведного воина Федора Ушакова передадут в храм, где он был крещен в деревне Хопылево Ярославской области, накануне дня памяти адмирала,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:49

2024-07-19T12:49

2024-07-19T12:49

религия

москва

ярославская область

екатеринбург

федор ушаков

владимир бушуев

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137985/10/1379851015_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_6eb03bf81d11dfd1c6c7959c83050e04.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Частицу мощей святого праведного воина Федора Ушакова передадут в храм, где он был крещен в деревне Хопылево Ярославской области, накануне дня памяти адмирала, который Русская православная церковь отмечает 5 августа, сообщили РИА Новости в инициативной группе по строительству храма Феодора Ушакова в Москве. "Третьего августа от стен храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы стартует автопробег, посвященный 20-летию общецерковной канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Участники акции провезут с собой частицу мощей адмирала и передадут их 4 августа церкви Богоявления-на-Острову в деревне Хопылево, где был крещен Феодор Ушаков", - рассказали РИА Новости в инициативной группе.Старт автопробега начнется с Божественной литургии, освящения и установки главного колокола в храме в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы. Настоятель храма митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь) подчеркнул, что Ушаков был глубоко верующим человеком, каждый раз перед походом и после него совершал с моряками молебен. "Вся жизнь адмирала — это подвиг сына Отечества. Подвиг православного человека, который каждый день шел и стремился к Богу. Который хранил Бога в душе и именно такое стремление помогало ему в мирских делах... Последние годы жизни великий флотоводец посвятил заботе о своей душе – молитве и благотворительности. Канонизация Феодора Ушакова пришлась на непростой период российской истории. Наш флот переживал тяжелые времена и не имел своего святого покровителя. То, что чудом удалось сохранить и преумножить, то что мы имеем сегодня — это результат Божьего промысла, о чем важно помнить. Святой Адмирал продолжает помогать нам и по сей день, даря надежду, вселяя веру и уберегая от уныния", - отметил настоятель. В восстановлении храма Богоявления-на-Острову в деревне Хопылево, где крестили Ушакова, активное участие принимал Фонд Андрея Первозванного, храм восстанавливали с 2017 по 2023 год. "Фонд помог в восстановлении храма Богоявления-на-Острову, не раз организовывая сюда труднические экспедиции добровольцев из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Подмосковья. В 2017 году в Хопылево на берегу Волги Фонд Андрея Первозванного установил памятник двум святым – Федору Ушакову и его дяде, Федору анаксарскому, ставший яркой достопримечательностью. Тогда нам сложно было представить, что этот живописный уголок Ярославской земли в короткие сроки приобретет статус важного культурного и духовного центра в масштабе всей страны. Тем не менее это произошло, и сегодня мы рады быть частью масштабного проекта, посвященного чествованию памяти Федора Ушакова, и особенно приятно, что частица мощей адмирала будет передана в храм, где его крестили ", — рассказал директор фонда Владимир Бушуев. Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. В 2025 году Россия отпразднует 280-летие святого адмирала. Церковь Богоявления-на-Острову, где будет храниться частица его мощей, станет центром притяжения для паломников со всей страны.

https://ria.ru/20240601/donskoy-1949761789.html

https://ria.ru/20240718/ekspert-1960326261.html

https://ria.ru/20230924/ikona-1898310089.html

москва

ярославская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ярославская область, екатеринбург, федор ушаков, владимир бушуев , русская православная церковь, фонд андрея первозванного