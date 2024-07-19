https://ria.ru/20240719/uran-1960336026.html

Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс

Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс - РИА Новости, 19.07.2024

Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс

ЕС и США хотят отказаться от российского урана. Пока получается лишь на словах: европейцы увеличивают закупки, американцы ввели "дырявый" запрет на импорт. Меж... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:00

2024-07-19T08:00

2024-07-19T08:02

экономика

россия

сша

китай

евросоюз

уран

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС и США хотят отказаться от российского урана. Пока получается лишь на словах: европейцы увеличивают закупки, американцы ввели "дырявый" запрет на импорт. Меж тем спрос на радиоактивный металл стремительно растет, он сильно подорожал. Москва — ключевой экспортер и расширяет долю на основных рынках. Миру предрекают "урановую лихорадку", где одним предстоит жестко конкурировать за важный ресурс, а другие усилят влияние, получив контроль над поставками.Огромный спросВ прошлом году cпрос на уран достиг максимума с 2011-го. И в Азии, и в Европе реализуют масштабные ядерные программы, чтобы удовлетворить энергетические потребности и сократить выбросы углекислого газа.Зеленая энергетика остается главным катализатором сырьевых рынков. Ведь самый дешевый "чистый" киловатт вырабатывается как раз АЭС. Россия совместно с Китаем и Индией стимулируют развитие атомной промышленности. В мире строится более 60 АЭС, в планах на десятилетие — не меньше, указывает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Конфликт на Украине высветил мощную зависимость Европы от российских нефти и газа. Это дало толчок атомной индустрии и резко увеличило потребность в ядерном топливе, отмечает Economist."На международном климатическом саммите ООН признали: без мирного атома энергопереход не получится. Представители 20 ведущих стран приняли совместную декларацию об увеличении выработки ядерной энергетики втрое. Это наглядно демонстрирует тренд разворота от возобновляемых источников к низкоуглеродной энергетике, в том числе атомной", — отмечает Николай Неплюев, экономист, эксперт в сфере химической промышленности.Таким образом, Запад впал в другую зависимость от Москвы. В 2023-м европейцы (прежде всего англичане и голландцы) закупили 253 тонны российского обогащенного урана на 430 миллионов евро. Это 19% от общего импорта.И топливо сильно прибавило в цене. В 2021-м было 678 евро за килограмм, в 2022-м — 1163, в 2023-м — 1713. Такое положение дел ЕС никак не устраивает. Ищут других поставщиков — очень рассчитывают на Казахстан.Громкий "отказ"За океаном тоже не сидят сложа руки. В мае Байден запретил российский уран, обеспечивающий почти треть американского импорта. Однако загодя резко нарастили закупки — в 2023-м приобрели 702 тонны (годом ранее было 588) на 1,2 миллиарда.Причем в законе есть оговорки, позволяющие и далее покупать сырье у Москвы — если не удастся импортозамещение."Они получали от нас до четверти необходимого. Заместить планируют гибридным образом: до 2028-го разрешено покупать уран в России, если доказано отсутствие альтернатив. Еще хотят повысить мощности заводов Urenco в Нью-Мексико и Германии примерно на 15%, но хватит ли этого — большой вопрос", — говорит Неплюев.Что же касается высокопробного низкообогащенного урана, то Росатом по-прежнему единственный поставщик в США — 99%, добавляет Мария Гирич, эксперт Центра Россия — ОЭСР ИПЭИ Президентской академииВашингтон давит и на ЕС, но Брюссель так и не ввел санкции против ядерного сектора — не согласны Париж и Будапешт."Отказ Венгрии связан с пятым и шестым блоками АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Эта станция вырабатывает, по разным данным, от 40 до 50% энергии в стране. Еще в 2014-м строительство было профинансировано на 80% за счет кредитов в наших банках (десять миллиардов евро), которые надо погасить до 2046-го. Более того, приступили к возведению "Пакш-2". Французско-немецкий консорциум Framatome-Siemens участвует в проекте как субподрядчик под руководством Росатома. Другая французская компания, EDF, поставляет турбины для энергоблока", — поясняет Гирич.Треть мирового рынкаРоссия как производитель урана — лишь на шестом месте с долей чуть более пяти процентов. Около 45% мировой добычи — в Казахстане. Это почти в три раза больше, чем у Канады — второго по объемам поставщика.На Астану приходится 25% американского импорта и почти две трети — китайского, сообщает Economist.Однако Россия лидирует по обогащенному урану. В прошлом году экспортировали на 2,7 миллиарда долларов.По прогнозам Enrichment Market Outlook, к 2035-му Москва будет обеспечивать до 30% мировых поставок.Кроме того, значительная доля мощностей в Казахстане, а также Узбекистане (7,2% мировой добычи) принадлежит российским компаниям."Это позволяет влиять на цены посредством незначительных ограничений продаж и заключения наиболее выгодных контрактов, например с Китаем или Бразилией, а не с США и ЕС", — указывает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета.Пекин тоже пытается закрепиться в Казахстане. Государственная Китайская национальная урановая корпорация подписала соглашения о создании нескольких совместных горнодобывающих предприятий с местными операторами. Также идут переговоры о развитии транспортного сообщения с Шанхаем для транспортировки сырья.Китай увеличивает закупки и в России: в 2023-м радиоактивных элементов туда отправили на 440 миллионов долларов (418 миллионов — обогащенный уран). В мае Пекин купил у Москвы ядерного топлива на максимальную за всю историю наблюдений сумму.Жесткая конкуренцияСпрос в ближайшие годы продолжит расти, и основным потребителям придется жестко конкурировать за поставки. Речь прежде всего о США, Франции и Китае."Париж, уже потерявший доступ к урановым месторождениям в Нигере, в обозримой перспективе лишится и Намибии, что обострит конкуренцию и поднимет цены", — считает Хачатурян.В общем, пока Запад ищет возможности "отвязаться" от России, Москва усиливает влияние на ключевых производителей и контроль над поставками. Плюс новые рынки. Помимо Китая, это Индия, страны Ближнего Востока и Северной Африки.Росатом строит АЭС в Турции, Индии, Бангладеш, Китае, Венгрии, Египте — 34 реактора за рубежом, указывает Гирич. Фактически это тоже новые рынки. По разным данным, около 30 стран, располагающих примерно 440 атомными станциями, импортируют материалы из России.

https://ria.ru/20240709/putin-1958483938.html

https://ria.ru/20240706/uran-1957823510.html

https://ria.ru/20240624/uran-1954946919.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, сша, китай, евросоюз, уран