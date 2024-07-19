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Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс - РИА Новости, 19.07.2024
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08:00 19.07.2024 (обновлено: 08:02 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/uran-1960336026.html
Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс
Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс - РИА Новости, 19.07.2024
Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс
ЕС и США хотят отказаться от российского урана. Пока получается лишь на словах: европейцы увеличивают закупки, американцы ввели "дырявый" запрет на импорт. Меж... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:00
2024-07-19T08:02
экономика
россия
сша
китай
евросоюз
уран
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС и США хотят отказаться от российского урана. Пока получается лишь на словах: европейцы увеличивают закупки, американцы ввели "дырявый" запрет на импорт. Меж тем спрос на радиоактивный металл стремительно растет, он сильно подорожал. Москва — ключевой экспортер и расширяет долю на основных рынках. Миру предрекают "урановую лихорадку", где одним предстоит жестко конкурировать за важный ресурс, а другие усилят влияние, получив контроль над поставками.Огромный спросВ прошлом году cпрос на уран достиг максимума с 2011-го. И в Азии, и в Европе реализуют масштабные ядерные программы, чтобы удовлетворить энергетические потребности и сократить выбросы углекислого газа.Зеленая энергетика остается главным катализатором сырьевых рынков. Ведь самый дешевый &quot;чистый&quot; киловатт вырабатывается как раз АЭС. Россия совместно с Китаем и Индией стимулируют развитие атомной промышленности. В мире строится более 60 АЭС, в планах на десятилетие — не меньше, указывает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Конфликт на Украине высветил мощную зависимость Европы от российских нефти и газа. Это дало толчок атомной индустрии и резко увеличило потребность в ядерном топливе, отмечает Economist."На международном климатическом саммите ООН признали: без мирного атома энергопереход не получится. Представители 20 ведущих стран приняли совместную декларацию об увеличении выработки ядерной энергетики втрое. Это наглядно демонстрирует тренд разворота от возобновляемых источников к низкоуглеродной энергетике, в том числе атомной", — отмечает Николай Неплюев, экономист, эксперт в сфере химической промышленности.Таким образом, Запад впал в другую зависимость от Москвы. В 2023-м европейцы (прежде всего англичане и голландцы) закупили 253 тонны российского обогащенного урана на 430 миллионов евро. Это 19% от общего импорта.И топливо сильно прибавило в цене. В 2021-м было 678 евро за килограмм, в 2022-м — 1163, в 2023-м — 1713. Такое положение дел ЕС никак не устраивает. Ищут других поставщиков — очень рассчитывают на Казахстан.Громкий "отказ"За океаном тоже не сидят сложа руки. В мае Байден запретил российский уран, обеспечивающий почти треть американского импорта. Однако загодя резко нарастили закупки — в 2023-м приобрели 702 тонны (годом ранее было 588) на 1,2 миллиарда.Причем в законе есть оговорки, позволяющие и далее покупать сырье у Москвы — если не удастся импортозамещение.&quot;Они получали от нас до четверти необходимого. Заместить планируют гибридным образом: до 2028-го разрешено покупать уран в России, если доказано отсутствие альтернатив. Еще хотят повысить мощности заводов Urenco в Нью-Мексико и Германии примерно на 15%, но хватит ли этого — большой вопрос&quot;, — говорит Неплюев.Что же касается высокопробного низкообогащенного урана, то Росатом по-прежнему единственный поставщик в США — 99%, добавляет Мария Гирич, эксперт Центра Россия — ОЭСР ИПЭИ Президентской академииВашингтон давит и на ЕС, но Брюссель так и не ввел санкции против ядерного сектора — не согласны Париж и Будапешт."Отказ Венгрии связан с пятым и шестым блоками АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Эта станция вырабатывает, по разным данным, от 40 до 50% энергии в стране. Еще в 2014-м строительство было профинансировано на 80% за счет кредитов в наших банках (десять миллиардов евро), которые надо погасить до 2046-го. Более того, приступили к возведению "Пакш-2". Французско-немецкий консорциум Framatome-Siemens участвует в проекте как субподрядчик под руководством Росатома. Другая французская компания, EDF, поставляет турбины для энергоблока", — поясняет Гирич.Треть мирового рынкаРоссия как производитель урана — лишь на шестом месте с долей чуть более пяти процентов. Около 45% мировой добычи — в Казахстане. Это почти в три раза больше, чем у Канады — второго по объемам поставщика.На Астану приходится 25% американского импорта и почти две трети — китайского, сообщает Economist.Однако Россия лидирует по обогащенному урану. В прошлом году экспортировали на 2,7 миллиарда долларов.По прогнозам Enrichment Market Outlook, к 2035-му Москва будет обеспечивать до 30% мировых поставок.Кроме того, значительная доля мощностей в Казахстане, а также Узбекистане (7,2% мировой добычи) принадлежит российским компаниям.&quot;Это позволяет влиять на цены посредством незначительных ограничений продаж и заключения наиболее выгодных контрактов, например с Китаем или Бразилией, а не с США и ЕС&quot;, — указывает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета.Пекин тоже пытается закрепиться в Казахстане. Государственная Китайская национальная урановая корпорация подписала соглашения о создании нескольких совместных горнодобывающих предприятий с местными операторами. Также идут переговоры о развитии транспортного сообщения с Шанхаем для транспортировки сырья.Китай увеличивает закупки и в России: в 2023-м радиоактивных элементов туда отправили на 440 миллионов долларов (418 миллионов — обогащенный уран). В мае Пекин купил у Москвы ядерного топлива на максимальную за всю историю наблюдений сумму.Жесткая конкуренцияСпрос в ближайшие годы продолжит расти, и основным потребителям придется жестко конкурировать за поставки. Речь прежде всего о США, Франции и Китае."Париж, уже потерявший доступ к урановым месторождениям в Нигере, в обозримой перспективе лишится и Намибии, что обострит конкуренцию и поднимет цены", — считает Хачатурян.В общем, пока Запад ищет возможности "отвязаться" от России, Москва усиливает влияние на ключевых производителей и контроль над поставками. Плюс новые рынки. Помимо Китая, это Индия, страны Ближнего Востока и Северной Африки.Росатом строит АЭС в Турции, Индии, Бангладеш, Китае, Венгрии, Египте — 34 реактора за рубежом, указывает Гирич. Фактически это тоже новые рынки. По разным данным, около 30 стран, располагающих примерно 440 атомными станциями, импортируют материалы из России.
https://ria.ru/20240709/putin-1958483938.html
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Наталья Дембинская
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экономика, россия, сша, китай, евросоюз, уран
Экономика, Россия, США, Китай, Евросоюз, Уран
Разворот к России: Западу предрекли драку за сверхценный ресурс

США, Европе и Азии предрекли жесткую конкуренцию за обогащенный уран

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС и США хотят отказаться от российского урана. Пока получается лишь на словах: европейцы увеличивают закупки, американцы ввели "дырявый" запрет на импорт. Меж тем спрос на радиоактивный металл стремительно растет, он сильно подорожал. Москва — ключевой экспортер и расширяет долю на основных рынках. Миру предрекают "урановую лихорадку", где одним предстоит жестко конкурировать за важный ресурс, а другие усилят влияние, получив контроль над поставками.

Огромный спрос

В прошлом году cпрос на уран достиг максимума с 2011-го. И в Азии, и в Европе реализуют масштабные ядерные программы, чтобы удовлетворить энергетические потребности и сократить выбросы углекислого газа.
«

Зеленая энергетика остается главным катализатором сырьевых рынков. Ведь самый дешевый "чистый" киловатт вырабатывается как раз АЭС. Россия совместно с Китаем и Индией стимулируют развитие атомной промышленности. В мире строится более 60 АЭС, в планах на десятилетие — не меньше, указывает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Конфликт на Украине высветил мощную зависимость Европы от российских нефти и газа. Это дало толчок атомной индустрии и резко увеличило потребность в ядерном топливе, отмечает Economist.
"На международном климатическом саммите ООН признали: без мирного атома энергопереход не получится. Представители 20 ведущих стран приняли совместную декларацию об увеличении выработки ядерной энергетики втрое. Это наглядно демонстрирует тренд разворота от возобновляемых источников к низкоуглеродной энергетике, в том числе атомной", — отмечает Николай Неплюев, экономист, эксперт в сфере химической промышленности.
Таким образом, Запад впал в другую зависимость от Москвы. В 2023-м европейцы (прежде всего англичане и голландцы) закупили 253 тонны российского обогащенного урана на 430 миллионов евро. Это 19% от общего импорта.
И топливо сильно прибавило в цене. В 2021-м было 678 евро за килограмм, в 2022-м — 1163, в 2023-м — 1713.
Такое положение дел ЕС никак не устраивает. Ищут других поставщиков — очень рассчитывают на Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Громкий "отказ"

За океаном тоже не сидят сложа руки. В мае Байден запретил российский уран, обеспечивающий почти треть американского импорта. Однако загодя резко нарастили закупки — в 2023-м приобрели 702 тонны (годом ранее было 588) на 1,2 миллиарда.
Причем в законе есть оговорки, позволяющие и далее покупать сырье у Москвы — если не удастся импортозамещение.
«

"Они получали от нас до четверти необходимого. Заместить планируют гибридным образом: до 2028-го разрешено покупать уран в России, если доказано отсутствие альтернатив. Еще хотят повысить мощности заводов Urenco в Нью-Мексико и Германии примерно на 15%, но хватит ли этого — большой вопрос", — говорит Неплюев.

Что же касается высокопробного низкообогащенного урана, то Росатом по-прежнему единственный поставщик в США — 99%, добавляет Мария Гирич, эксперт Центра Россия — ОЭСР ИПЭИ Президентской академии
Вашингтон давит и на ЕС, но Брюссель так и не ввел санкции против ядерного сектора — не согласны Париж и Будапешт.
"Отказ Венгрии связан с пятым и шестым блоками АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Эта станция вырабатывает, по разным данным, от 40 до 50% энергии в стране. Еще в 2014-м строительство было профинансировано на 80% за счет кредитов в наших банках (десять миллиардов евро), которые надо погасить до 2046-го. Более того, приступили к возведению "Пакш-2". Французско-немецкий консорциум Framatome-Siemens участвует в проекте как субподрядчик под руководством Росатома. Другая французская компания, EDF, поставляет турбины для энергоблока", — поясняет Гирич.
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Треть мирового рынка

Россия как производитель урана — лишь на шестом месте с долей чуть более пяти процентов. Около 45% мировой добычи — в Казахстане. Это почти в три раза больше, чем у Канады — второго по объемам поставщика.
На Астану приходится 25% американского импорта и почти две трети — китайского, сообщает Economist.
Однако Россия лидирует по обогащенному урану. В прошлом году экспортировали на 2,7 миллиарда долларов.
«

По прогнозам Enrichment Market Outlook, к 2035-му Москва будет обеспечивать до 30% мировых поставок.

Кроме того, значительная доля мощностей в Казахстане, а также Узбекистане (7,2% мировой добычи) принадлежит российским компаниям.
«

"Это позволяет влиять на цены посредством незначительных ограничений продаж и заключения наиболее выгодных контрактов, например с Китаем или Бразилией, а не с США и ЕС", — указывает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета.

Пекин тоже пытается закрепиться в Казахстане. Государственная Китайская национальная урановая корпорация подписала соглашения о создании нескольких совместных горнодобывающих предприятий с местными операторами. Также идут переговоры о развитии транспортного сообщения с Шанхаем для транспортировки сырья.
Китай увеличивает закупки и в России: в 2023-м радиоактивных элементов туда отправили на 440 миллионов долларов (418 миллионов — обогащенный уран). В мае Пекин купил у Москвы ядерного топлива на максимальную за всю историю наблюдений сумму.
Сотрудник работает в цехе предприятия ОАО Хиагда в Баунтовском районе Республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 04:03

Жесткая конкуренция

Спрос в ближайшие годы продолжит расти, и основным потребителям придется жестко конкурировать за поставки. Речь прежде всего о США, Франции и Китае.
"Париж, уже потерявший доступ к урановым месторождениям в Нигере, в обозримой перспективе лишится и Намибии, что обострит конкуренцию и поднимет цены", — считает Хачатурян.
В общем, пока Запад ищет возможности "отвязаться" от России, Москва усиливает влияние на ключевых производителей и контроль над поставками. Плюс новые рынки. Помимо Китая, это Индия, страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Росатом строит АЭС в Турции, Индии, Бангладеш, Китае, Венгрии, Египте — 34 реактора за рубежом, указывает Гирич. Фактически это тоже новые рынки. По разным данным, около 30 стран, располагающих примерно 440 атомными станциями, импортируют материалы из России.
 
ЭкономикаРоссияСШАКитайЕвросоюзУран
 
 
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