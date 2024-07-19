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СМИ: представитель СНБ покинет пост, чтобы помочь Байдену переизбраться - РИА Новости, 19.07.2024
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10:04 19.07.2024 (обновлено: 10:09 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/uotson-1960636657.html
СМИ: представитель СНБ покинет пост, чтобы помочь Байдену переизбраться
СМИ: представитель СНБ покинет пост, чтобы помочь Байдену переизбраться - РИА Новости, 19.07.2024
СМИ: представитель СНБ покинет пост, чтобы помочь Байдену переизбраться
Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон собирается покинуть пост к концу июля, чтобы помочь американскому... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:04
2024-07-19T10:09
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон собирается покинуть пост к концу июля, чтобы помочь американскому президенту Джо Байдену с переизбранием, сообщает газета Politico. "Уотсон... покинет Белый дом, чтобы присоединиться к Национальному комитету Демократической партии по контракту, чтобы помочь с переизбранием президента Джо Байдена", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, она будет помогать комитету в качестве советника. Уотсон, скорее всего, покинет пост к концу июля, пишет Politico. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
СМИ: представитель СНБ покинет пост, чтобы помочь Байдену переизбраться

Politico: Уотсон покинет Белый дом, чтобы помочь Байдену с переизбранием

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон собирается покинуть пост к концу июля, чтобы помочь американскому президенту Джо Байдену с переизбранием, сообщает газета Politico.
"Уотсон... покинет Белый дом, чтобы присоединиться к Национальному комитету Демократической партии по контракту, чтобы помочь с переизбранием президента Джо Байдена", - говорится в сообщении издания.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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По информации газеты, она будет помогать комитету в качестве советника.
Уотсон, скорее всего, покинет пост к концу июля, пишет Politico.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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