https://ria.ru/20240719/ukraina-1960768002.html

Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине

Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине - РИА Новости, 19.07.2024

Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине

Заявления британских властей об оказании военной помощи Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины, говорится в комментарии... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:03

2024-07-19T16:03

2024-07-19T16:03

украина

кир стармер

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления британских властей об оказании военной помощи Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости. "Что бы ни заявляли официальные лица, речь идет не об инвестициях в европейскую безопасность, а о полноценном содействии затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины", - говорится в комментарии. В диппредставительстве отметили, что заявления премьер-министра страны Кира Стармера о том, что Украина всегда будет находиться "в сердце" работы его кабинета, свидетельствуют об их готовности увлечься внешнеполитическими авантюрами в ущерб внутренним проблемам страны в сферах миграции, экономики, энергетики и здравоохранения.

https://ria.ru/20240215/bpla-1927542305.html

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украина, кир стармер, в мире