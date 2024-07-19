Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине
Посольство: заявления Британии о помощи Украине приведут лишь к разрушению
© Министерство обороны РФРоссийский Су-27 перехватил над Черным морем британские военные самолеты. Стоп-кадр видео
© Министерство обороны РФ
Российский Су-27 перехватил над Черным морем британские военные самолеты. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления британских властей об оказании военной помощи Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости.
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"Что бы ни заявляли официальные лица, речь идет не об инвестициях в европейскую безопасность, а о полноценном содействии затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины", - говорится в комментарии.
В диппредставительстве отметили, что заявления премьер-министра страны Кира Стармера о том, что Украина всегда будет находиться "в сердце" работы его кабинета, свидетельствуют об их готовности увлечься внешнеполитическими авантюрами в ущерб внутренним проблемам страны в сферах миграции, экономики, энергетики и здравоохранения.
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