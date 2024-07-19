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Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине - РИА Новости, 19.07.2024
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16:03 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960768002.html
Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине
Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине - РИА Новости, 19.07.2024
Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине
Заявления британских властей об оказании военной помощи Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины, говорится в комментарии... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:03
2024-07-19T16:03
украина
кир стармер
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления британских властей об оказании военной помощи Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости. "Что бы ни заявляли официальные лица, речь идет не об инвестициях в европейскую безопасность, а о полноценном содействии затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины", - говорится в комментарии. В диппредставительстве отметили, что заявления премьер-министра страны Кира Стармера о том, что Украина всегда будет находиться "в сердце" работы его кабинета, свидетельствуют об их готовности увлечься внешнеполитическими авантюрами в ущерб внутренним проблемам страны в сферах миграции, экономики, энергетики и здравоохранения.
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украина, кир стармер, в мире
Украина, Кир Стармер, В мире
Посольство оценило заявления Британии о военной помощи Украине

Посольство: заявления Британии о помощи Украине приведут лишь к разрушению

© Министерство обороны РФРоссийский Су-27 перехватил над Черным морем британские военные самолеты. Стоп-кадр видео
Российский Су-27 перехватил над Черным морем британские военные самолеты. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Министерство обороны РФ
Российский Су-27 перехватил над Черным морем британские военные самолеты. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления британских властей об оказании военной помощи Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости.
«
"Что бы ни заявляли официальные лица, речь идет не об инвестициях в европейскую безопасность, а о полноценном содействии затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины", - говорится в комментарии.
В диппредставительстве отметили, что заявления премьер-министра страны Кира Стармера о том, что Украина всегда будет находиться "в сердце" работы его кабинета, свидетельствуют об их готовности увлечься внешнеполитическими авантюрами в ущерб внутренним проблемам страны в сферах миграции, экономики, энергетики и здравоохранения.
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