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Британия выделит Украине почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
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15:53 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960764010.html
Британия выделит Украине почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ
Британия выделит Украине почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
Британия выделит Украине почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ
Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение о выделении Киеву 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку вооружения для ВСУ, РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:53
2024-07-19T15:53
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение о выделении Киеву 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку вооружения для ВСУ, сообщили в минобороны Украины. "Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telеgram-канале минобороны Украины. В ведомстве уточнили, что кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и выгодной процентной ставкой. Контроль за целевым использованием денег будет на комиссии, состоящей из представителей обеих стран. В офисе Владимира Зеленского рассчитывают, что благодаря этому соглашению до 2026 года ВСУ удастся обеспечить системами ПВО и средствами радиолокации, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца. "Сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240306/postavki-1931342666.html
https://ria.ru/20240711/britanija-1958950111.html
https://ria.ru/20240710/britaniya-1958735449.html
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в мире, украина, великобритания, россия, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Британия выделит Украине почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ

Украина и Британия подписали кредитное соглашение на 2,6 млрд долларов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение о выделении Киеву 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку вооружения для ВСУ, сообщили в минобороны Украины.
"Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telеgram-канале минобороны Украины.
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В ведомстве уточнили, что кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и выгодной процентной ставкой. Контроль за целевым использованием денег будет на комиссии, состоящей из представителей обеих стран.
В офисе Владимира Зеленского рассчитывают, что благодаря этому соглашению до 2026 года ВСУ удастся обеспечить системами ПВО и средствами радиолокации, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.
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"Сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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