Британия выделит Украине почти три миллиарда долларов на оружие для ВСУ
Украина и Британия подписали кредитное соглашение на 2,6 млрд долларов
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение о выделении Киеву 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку вооружения для ВСУ, сообщили в минобороны Украины.
"Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telеgram-канале минобороны Украины.
В ведомстве уточнили, что кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и выгодной процентной ставкой. Контроль за целевым использованием денег будет на комиссии, состоящей из представителей обеих стран.
В офисе Владимира Зеленского рассчитывают, что благодаря этому соглашению до 2026 года ВСУ удастся обеспечить системами ПВО и средствами радиолокации, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.
"Сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.