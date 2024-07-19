https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html

"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве

"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве - РИА Новости, 19.07.2024

"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве

Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную оппозицию в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:42

2024-07-19T15:42

2024-07-19T16:48

специальная военная операция на украине

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олег соскин

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную оппозицию в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."То, что Зеленский нелегитимный, это уже даже не вызывает вообще никаких сомнений. <…> В стране, по сути, с помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, <…> уничтожили конкурирующие финансовые группы. <…> Все эти группы были конкурентные нынешней власти, они все уничтожены", — отметил он.По словам эксперта, в результате "бездарных, глупых и необоснованных" действий Зеленского Украина попала в кровавую мясорубку. При этом Соскин отметил, что среди населения растет спонтанное противодействие режиму.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960742327.html

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

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в мире, киев, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский