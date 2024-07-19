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"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 19.07.2024 (обновлено: 16:48 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html
"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве
"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве - РИА Новости, 19.07.2024
"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве
Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную оппозицию в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:42
2024-07-19T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
олег соскин
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную оппозицию в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."То, что Зеленский нелегитимный, это уже даже не вызывает вообще никаких сомнений. &lt;…&gt; В стране, по сути, с помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, &lt;…&gt; уничтожили конкурирующие финансовые группы. &lt;…&gt; Все эти группы были конкурентные нынешней власти, они все уничтожены", — отметил он.По словам эксперта, в результате "бездарных, глупых и необоснованных" действий Зеленского Украина попала в кровавую мясорубку. При этом Соскин отметил, что среди населения растет спонтанное противодействие режиму.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960742327.html
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в мире, киев, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский
"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве

Соскин: Зеленский уничтожил все конкурирующие ему группы в стране

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную оппозицию в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"То, что Зеленский нелегитимный, это уже даже не вызывает вообще никаких сомнений. <…> В стране, по сути, с помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, <…> уничтожили конкурирующие финансовые группы. <…> Все эти группы были конкурентные нынешней власти, они все уничтожены", — отметил он.
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По словам эксперта, в результате "бездарных, глупых и необоснованных" действий Зеленского Украина попала в кровавую мясорубку. При этом Соскин отметил, что среди населения растет спонтанное противодействие режиму.
Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияОлег СоскинВладимир Зеленский
 
 
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