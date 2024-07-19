https://ria.ru/20240719/ukraina-1960749950.html

Польша разрешила Украине быстрее получить истребители, заявил Зеленский

Польша разрешила Украине быстрее получить истребители, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.07.2024

Польша разрешила Украине быстрее получить истребители, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:23

2024-07-19T15:23

2024-07-19T15:50

польша

f-16

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16."Вчера я встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском... А сегодня у нас есть положительное решение польского правительства по конкретному вопросу, что позволит Украине получить истребители F-16 раньше", - написал он.Подробности этого решения Зеленский не раскрыл.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240717/ks-1960205043.html

https://radiosputnik.ru/20240717/mig-31-1960214574.html

польша

украина

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польша, f-16, украина, владимир зеленский