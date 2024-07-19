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Польша разрешила Украине быстрее получить истребители, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.07.2024
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15:23 19.07.2024 (обновлено: 15:50 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960749950.html
Польша разрешила Украине быстрее получить истребители, заявил Зеленский
Польша разрешила Украине быстрее получить истребители, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.07.2024
Польша разрешила Украине быстрее получить истребители, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:23
2024-07-19T15:50
польша
f-16
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16."Вчера я встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском... А сегодня у нас есть положительное решение польского правительства по конкретному вопросу, что позволит Украине получить истребители F-16 раньше", - написал он.Подробности этого решения Зеленский не раскрыл.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240717/ks-1960205043.html
https://radiosputnik.ru/20240717/mig-31-1960214574.html
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польша, f-16, украина, владимир зеленский
Польша, F-16, Украина, Владимир Зеленский
Польша разрешила Украине быстрее получить истребители, заявил Зеленский

Зеленский: Польша разрешила Киеву быстрее получить истребители F-16

© AP Photo / Virginia MayoИстребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита Владимира Зеленского. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в соцсети X, что получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16.
«
"Вчера я встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском... А сегодня у нас есть положительное решение польского правительства по конкретному вопросу, что позволит Украине получить истребители F-16 раньше", - написал он.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
"Адски опасные". В Польше предупредили Украину о серьезной угрозе
17 июля, 12:08
Подробности этого решения Зеленский не раскрыл.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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17 июля, 13:25
 
ПольшаF-16УкраинаВладимир Зеленский
 
 
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