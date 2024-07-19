https://ria.ru/20240719/ukraina-1960737571.html

Украинцев призвали не смотреть видео в TikTok во время отключений света

Украинцев призвали не смотреть видео в TikTok во время отключений света - РИА Новости, 19.07.2024

Украинцев призвали не смотреть видео в TikTok во время отключений света

Жителей Украины призвали экономно пользоваться связью во время отключений света, в частности отказаться от просмотра видео в социальной сети TikTok и на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:58

2024-07-19T14:58

2024-07-19T14:59

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украина

сергей коваленко

youtube

рбк (медиагруппа)

укрэнерго

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жителей Украины призвали экономно пользоваться связью во время отключений света, в частности отказаться от просмотра видео в социальной сети TikTok и на видеохостинге YouTube, сообщило агентство РБК-Украина. "Украинцам советуют пользоваться связью экономно. Это внесет вклад в то, чтобы связь была у всех. Например, можно выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, не использовать видеохостинги (YouTube, Netflix)", - говорится в материале, опубликованном на сайте РБК-Украина. Оператор связи Vodafon рекомендует воздержаться также от просмотра сервисов с тяжелым контентом. "Это действительно может спасти чью-то жизнь. Возможно, если вы откажетесь от просмотра (видео в - ред.) TikTok во время блэкаута, ваши соседи смогут вызвать скорую в случае критической ситуации. Если просмотр критически нужен, то стоит установить более низкое качество видео", - приводит агентство слова начальника отдела по связям с общественностью Vodafon Виктории Рубан. Украинское издание "Лига" 17 июля сообщило, что национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины (НЦУ) обязал мобильных операторов обеспечить доступ к связи во время отключения электричества в течение 10 часов вместо четырех, как было ранее. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Коваленко 5 июня сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков. Ограничения в поставках света будут продолжаться. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию.

https://rsport.ria.ru/20240719/ukraina-1960731187.html

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942614639.html

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в мире, технологии, украина, сергей коваленко, youtube, рбк (медиагруппа), укрэнерго