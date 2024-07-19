https://ria.ru/20240719/ukraina-1960735067.html

ВС Украины назвал отказ от службы по религиозным мотивам уклонением

ВС Украины назвал отказ от службы по религиозным мотивам уклонением - РИА Новости, 19.07.2024

ВС Украины назвал отказ от службы по религиозным мотивам уклонением

Отказ от прохождения военной службы по религиозным мотивам является уклонением от призыва, считает Верховный суд Украины. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:48

2024-07-19T14:48

2024-07-19T14:48

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отказ от прохождения военной службы по религиозным мотивам является уклонением от призыва, считает Верховный суд Украины. Правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в конце мая заявлял, что граждане Украины не имеют право отказаться от службы в ВСУ по религиозным убеждениям в период действия военного положения. "Отказ от военной службы военнообязанным, принадлежащим к религиозной организации, вероисповедание которой не допускает пользования оружием, является уклонением от призыва по мобилизации", - говорится в обзоре, опубликованном на сайте Верховного суда Украины. В суде отмечают, что при прохождении военной службы не обязательно брать в руки оружие, можно, например, ремонтировать технику, заниматься перевозкой грузов. "Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонение гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации", - добавили в Верховном суде. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960210849.html

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951673877.html

украина

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украина, вооруженные силы украины