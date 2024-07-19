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ВС Украины назвал отказ от службы по религиозным мотивам уклонением - РИА Новости, 19.07.2024
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14:48 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960735067.html
ВС Украины назвал отказ от службы по религиозным мотивам уклонением
ВС Украины назвал отказ от службы по религиозным мотивам уклонением - РИА Новости, 19.07.2024
ВС Украины назвал отказ от службы по религиозным мотивам уклонением
Отказ от прохождения военной службы по религиозным мотивам является уклонением от призыва, считает Верховный суд Украины. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:48
2024-07-19T14:48
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отказ от прохождения военной службы по религиозным мотивам является уклонением от призыва, считает Верховный суд Украины. Правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в конце мая заявлял, что граждане Украины не имеют право отказаться от службы в ВСУ по религиозным убеждениям в период действия военного положения. "Отказ от военной службы военнообязанным, принадлежащим к религиозной организации, вероисповедание которой не допускает пользования оружием, является уклонением от призыва по мобилизации", - говорится в обзоре, опубликованном на сайте Верховного суда Украины. В суде отмечают, что при прохождении военной службы не обязательно брать в руки оружие, можно, например, ремонтировать технику, заниматься перевозкой грузов. "Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонение гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации", - добавили в Верховном суде. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960210849.html
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951673877.html
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украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины
ВС Украины назвал отказ от службы по религиозным мотивам уклонением

На Украине отказ от службы по религиозным мотивам назвали уклонением от призыва

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отказ от прохождения военной службы по религиозным мотивам является уклонением от призыва, считает Верховный суд Украины.
Правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в конце мая заявлял, что граждане Украины не имеют право отказаться от службы в ВСУ по религиозным убеждениям в период действия военного положения.
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"Отказ от военной службы военнообязанным, принадлежащим к религиозной организации, вероисповедание которой не допускает пользования оружием, является уклонением от призыва по мобилизации", - говорится в обзоре, опубликованном на сайте Верховного суда Украины.
В суде отмечают, что при прохождении военной службы не обязательно брать в руки оружие, можно, например, ремонтировать технику, заниматься перевозкой грузов. "Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонение гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации", - добавили в Верховном суде.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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