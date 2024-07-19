На Украине задержали подозреваемых в хищении средств
На Украине задержали подозреваемых в хищении средств, выделенных на нужды ВСУ
© Офис Генерального прокурора УкраиныЗадержание служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении на Украине
© Офис Генерального прокурора Украины
Задержание служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении на Украине
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил в Telegram-канале о задержании 30 служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении более 138 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов), выделенных на нужды ВСУ.
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"Проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ. Общая сумма ущерба государству - более 138 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов – ред.). Причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что проведено более 79 обысков, подозрение предъявлено 30 гражданам. Им инкриминируют растрату и присвоение денег при закупках по завышенным ценам товаров для армии, злоупотребление служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание преступной организации.