https://ria.ru/20240719/ukraina-1960724360.html

На Украине задержали подозреваемых в хищении средств

На Украине задержали подозреваемых в хищении средств - РИА Новости, 19.07.2024

На Украине задержали подозреваемых в хищении средств

Офис генпрокурора Украины заявил в Telegram-канале о задержании 30 служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:14

2024-07-19T14:14

2024-07-19T14:36

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил в Telegram-канале о задержании 30 служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении более 138 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов), выделенных на нужды ВСУ. "Проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ. Общая сумма ущерба государству - более 138 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов – ред.). Причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что проведено более 79 обысков, подозрение предъявлено 30 гражданам. Им инкриминируют растрату и присвоение денег при закупках по завышенным ценам товаров для армии, злоупотребление служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание преступной организации.

https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html

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украина, вооруженные силы украины