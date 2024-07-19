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На Украине задержали подозреваемых в хищении средств - РИА Новости, 19.07.2024
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14:14 19.07.2024 (обновлено: 14:36 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960724360.html
На Украине задержали подозреваемых в хищении средств
На Украине задержали подозреваемых в хищении средств - РИА Новости, 19.07.2024
На Украине задержали подозреваемых в хищении средств
Офис генпрокурора Украины заявил в Telegram-канале о задержании 30 служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:14
2024-07-19T14:36
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил в Telegram-канале о задержании 30 служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении более 138 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов), выделенных на нужды ВСУ. &quot;Проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ. Общая сумма ущерба государству - более 138 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов – ред.). Причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах&quot;, - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что проведено более 79 обысков, подозрение предъявлено 30 гражданам. Им инкриминируют растрату и присвоение денег при закупках по завышенным ценам товаров для армии, злоупотребление служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание преступной организации.
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украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали подозреваемых в хищении средств

На Украине задержали подозреваемых в хищении средств, выделенных на нужды ВСУ

© Офис Генерального прокурора УкраиныЗадержание служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении на Украине
Задержание служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении на Украине - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Офис Генерального прокурора Украины
Задержание служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил в Telegram-канале о задержании 30 служащих квартирно-эксплуатационных подразделений и представителей коммерческих структур, подозреваемых в хищении более 138 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов), выделенных на нужды ВСУ.
«

"Проведена масштабная спецоперация по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ. Общая сумма ущерба государству - более 138 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов – ред.). Причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проведено более 79 обысков, подозрение предъявлено 30 гражданам. Им инкриминируют растрату и присвоение денег при закупках по завышенным ценам товаров для армии, злоупотребление служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание преступной организации.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Экс-советника офиса Зеленского задержали за кражу 2,5 миллиона долларов
2 апреля, 11:21
 
УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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