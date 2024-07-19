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В Германии забили тревогу из-за тактики Путина на Украине
В Германии забили тревогу из-за тактики Путина на Украине - РИА Новости, 19.07.2024
В Германии забили тревогу из-за тактики Путина на Украине
Тактика президента России Владимира Путина поражать украинскую энергетическую инфраструктуру оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении, передает... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:56
2024-07-19T13:56
2024-07-19T22:19
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тактика президента России Владимира Путина поражать украинскую энергетическую инфраструктуру оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении, передает Berliner Zeitung."Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости. И дело не только в нехватке запчастей и в некоторых случаях не поддающихся исправлению повреждениях, а в понимании того, что Россия вновь атакует объект и разрушит его", — пишет издание.Издание также отмечает, что некоторые энергетические объекты теперь находятся на российских территориях, как, например, Запорожская АЭС. Другие — вроде Каховской ГЭС — были повреждены во время боев, отмечается в материале.В статье указывается, что Украина находится на грани коллапса — практически по всей стране электричество доступно лишь по четыре-шесть часов в день.Учитывая, что Запад оказывает Киеву недостаточную поддержку, Украине, возможно, придется принять мир на условиях Москвы, заключает BZ.Российские вооруженные силы наносят удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и иностранных наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Читайте в Дзен:Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТОЗеленский попросил Европу о помощи и опозорился. Шольц публично его осадил
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в мире, украина, россия, германия, владимир путин, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, Запорожская АЭС
В Германии забили тревогу из-за тактики Путина на Украине
BZ: атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины истощили страну
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Тактика президента России Владимира Путина поражать украинскую энергетическую инфраструктуру оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении, передает Berliner Zeitung
.
"Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости. И дело не только в нехватке запчастей и в некоторых случаях не поддающихся исправлению повреждениях, а в понимании того, что Россия вновь атакует объект и разрушит его", — пишет издание.
Издание также отмечает, что некоторые энергетические объекты теперь находятся на российских территориях, как, например, Запорожская АЭС. Другие — вроде Каховской ГЭС — были повреждены во время боев, отмечается в материале.
В статье указывается, что Украина находится на грани коллапса — практически по всей стране электричество доступно лишь по четыре-шесть часов в день.
Учитывая, что Запад оказывает Киеву недостаточную поддержку, Украине, возможно, придется принять мир на условиях Москвы, заключает BZ.
Российские вооруженные силы наносят удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ
и иностранных наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.