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На Украине в работе "Новой почты", Vodafone и Sense Bank произошел сбой
На Украине в работе "Новой почты", Vodafone и Sense Bank произошел сбой - РИА Новости, 19.07.2024
На Украине в работе "Новой почты", Vodafone и Sense Bank произошел сбой
Сбои произошли в работе компании по доставке посылок "Новая почта", сотового оператора Vodafone и Sense Bank на Украине, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:12
2024-07-19T10:12
2024-07-19T12:34
технологии
украина
vodafone
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбои произошли в работе компании по доставке посылок "Новая почта", сотового оператора Vodafone и Sense Bank на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В работе "Новой почты" сбой. Это произошло из-за программных обновлений. Работу пообещали возобновить в ближайшее время. Кроме того, Sense Bank сообщил о технических трудностях. Также сбой произошел у мобильного оператора Vodafone, невозможно осуществить звонки", - говорится в сообщении.Позже телеканал со ссылкой на Vodafone сообщил, что произошел сбой в работе информационных систем, с 9.20 (совпадает с мск) предоставление всех услуг оператором сотовой связи постепенно восстанавливается. Также по информации "Общественного", "Новая почта" уже возобновила работу.
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технологии, украина, vodafone , глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Украина, Vodafone , Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
На Украине в работе "Новой почты", Vodafone и Sense Bank произошел сбой
"Общественное": в работе "Новой почты", Vodafone и Sense Bank произошел сбой