https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html

"Очень плохое решение". Какую участь для украинцев уготовил Зеленский

"Очень плохое решение". Какую участь для украинцев уготовил Зеленский - РИА Новости, 19.07.2024

"Очень плохое решение". Какую участь для украинцев уготовил Зеленский

По всей стране продолжаются многочасовые отключения электроэнергии. Власти пытаются успокоить недовольных, которые то и дело выходят протестовать. В Киеве... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:00

2024-07-19T08:00

2024-07-19T08:01

украина

киев

владимир зеленский

евросоюз

польша

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. По всей стране продолжаются многочасовые отключения электроэнергии. Власти пытаются успокоить недовольных, которые то и дело выходят протестовать. В Киеве уверяют, что ситуация скоро исправится. Однако зимой положение может стать еще хуже.Эхо каменного векаПостоянные перебои с электроэнергией — уже привычное явление на Украине. Жители большинства регионов вынуждены сидеть без света по несколько часов, а иногда и больше. Например, в Одессе его не было трое суток, из-за чего горожане перекрыли дорогу. В Каменском Днепропетровской области люди вышли на митинг перед зданием крупнейшей в стране энергетической компании ДТЭК после того, как электричество отключили на 17 часов.Руководство предприятия призвало воздержаться от подобных акций, ссылаясь на "непростое время". Однако это не остановило жителей Полтавы, которые два дня подряд блокировали дороги в городе.Ситуацию усугубляет аномальная жара. В Киеве больше двух недель рекордно высокая температура — около плюс 35 градусов. На некоторых энергообъектах — пожары. Потребление электричества увеличилось из-за возросшей нагрузки на холодильники и кондиционеры. При этом депутат Рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев посоветовал украинцам "не делать трагедии там, где ее нет"."Рискуя шокировать родившиеся и выросшие вместе с кондиционерами поколения, напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество возилось с "нестерпимой" жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело", — написал нардеп в соцсетях. Но из-за недовольства аудитории позже извинился и удалил пост.Особенно трудно магазинам. Мощностей генераторов не хватает, без холодильников многие продукты портятся. Украинцы, часто сами того не сознавая, покупают прокисшую молочку и тухлое мясо. Супермаркеты вынуждено приостановили торговлю некоторыми товарами. Председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук также прогнозирует рост цен на еду.Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко не исключает наиболее худшего сценария, при котором свет в украинской столице будут включать всего на четыре часа в сутки.Сомнительная помощьОсновная нагрузка сейчас приходится на атомные электростанции. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Украина потеряла 70 процентов всех генерирующих мощностей. Дефицит — три гигаватта.К началу 2022-го у Украины в распоряжении было 36 гигаватт, в начале 2024-го — 18, а сейчас — около девяти. Европейские партнеры могут обеспечить еще 1,7 гигаватта, чего явно недостаточно. Основные поставщики — Венгрия, Словакия, Польша, Молдавия и Румыния.По данным украинской таможни, импорт электроэнергии на Украину за последний месяц вырос более чем вдвое — до рекордных 78,5 миллиона долларов. При этом Киев официально заявляет, что с мая больше не экспортирует электричество. Однако статистика показывает: в течение последних двух месяцев значительное количество мегаваттов ежедневно уходит в Румынию. Впрочем, объяснение нашли: якобы это не генерация с украинских станций, а "транзит"."Условно говоря, Словакия продает Молдове или Румынии электроэнергию, она проходит через нашу территорию, а потому может быть какой-то конкретный момент, когда с нашей территории в Румынию выходит электроэнергия", — говорит украинский эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк.С просьбой о помощи неоднократно обращались к Польше. Премьер Дональд Туск пообещал Владимиру Зеленскому увеличить поставки, но только при двух обязательных условиях, которые от Украины не зависят. Во-первых, Брюссель должен освободить Варшаву от выплат за работу угольных ТЭС. Во-вторых, импорт будет осуществляться не напрямую — ЕС закупит польскую электроэнергию и потом уже перенаправит Киеву.Беспросветные перспективыВпрочем, Киевские власти сами усугубляют кризис. На днях в Раде во втором чтении приняли законопроект об отмене перехода на летнее время. Президент Академии наук высшей школы Украины Александр Наконечный обратился к Зеленскому с просьбой ветировать закон, поскольку в нынешних условиях он может заметно ухудшить ситуацию."Это увеличит расходы учреждений, предприятий и домохозяйств на электрическое освещение в вечерние часы весной, летом и осенью, что будет иметь особенно ощутимый эффект в условиях постоянных отключений электроэнергии, вызванных разрушениями энергетической инфраструктуры", — отметил Наконечный.Компания "Укрэнерго" обещает улучшения в ближайшее время. Должен помочь запуск энергоблока одной из атомных станций. Кроме того, Украина надеется отремонтировать часть энергообъектов. Это может дать еще два-три гигаватта. Если получится договориться, то ЕС увеличит импорт до двух гигаватт. Но вряд ли даже при таком оптимистичном сценарии смогут довести генерацию до мартовских показателей.Владимир Омельченко уверен, что обещанные властями инвестиции в атомную энергетику не помогут справиться с проблемами. "На мой взгляд, это очень плохое решение. Похоже на способ вложить много денег в проект на десять лет", — поясняет эксперт.На Украине признают: улучшения могут быть лишь кратковременными и не самыми значительными. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в условиях изменения погоды следует ожидать восьми-десяти часов обеспеченного снабжения в Киеве. Вероятно, то же будет и в других регионах.Неутешительные прогнозы и на зимний период. "Если температура минус 10 градусов будет держаться несколько недель, то выживание в многоэтажке под большим вопросом", — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.Например, в Киеве уровень потребления вырастет на 40 процентов по сравнению с максимумами июля. Запуск ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ не покроет даже половину необходимой генерации. Шансов на улучшение ситуации до конца года так же мало, как и возможностей Украины полностью восстановить энергетику самостоятельно.

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украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, польша