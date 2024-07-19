https://ria.ru/20240719/udary-1960737025.html

Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине

Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 19.07.2024

Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по технике ВСУ и объектам энергетики, обеспечивавшим... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:56

2024-07-19T14:56

2024-07-19T15:11

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по технике ВСУ и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, все цели поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 13 по 19 июля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Также поражались места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркивает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)