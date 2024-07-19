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Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине
Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 19.07.2024
Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по технике ВСУ и объектам энергетики, обеспечивавшим... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:56
2024-07-19T14:56
2024-07-19T15:11
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по технике ВСУ и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, все цели поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 13 по 19 июля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Также поражались места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркивает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине
Минобороны: ВС России нанесли 11 групповых ударов по военным объектам на Украине