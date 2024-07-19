https://ria.ru/20240719/turtsiya-1960755737.html

Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту

Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту - РИА Новости, 19.07.2024

Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту

Генконсульство России в Анталье заявило РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:36

2024-07-19T15:36

2024-07-19T17:52

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СТАМБУЛ, 19 июл — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье заявило РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне направлена нота. Ранее в СМИ появились сообщения об инциденте с участием двух гражданок России, произошедшем в июне в аэропорту Антальи. "Седьмого июня по данному факту в Турции состоялось первичное судебное заседание. Суд квалифицировал действия россиянок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и вынес решение о запрете на выезд из страны на период судебного разбирательства", — сообщили в дипмиссии. Сотрудники генконсульства незамедлительно установили контакт с указанными гражданками, разъяснили их права и порядок обращения к местным адвокатам. По имеющимся сведениям, россиянкам была предоставлена первичная бесплатная юридическая консультация, отметили в ведомстве. "Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в местные компетентные органы. Турецкой стороне также направлена соответствующая официальная нота", — сообщили в консульстве. Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу, сообщили дипломаты. Консульство вновь призвало россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски, имея в виду, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы и нормы страны пребывания.

https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html

https://ria.ru/20240606/turkish_airlines-1950874612.html

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в мире, россия, турция, анталья (провинция), происшествия