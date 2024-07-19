Рейтинг@Mail.ru
Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 19.07.2024 (обновлено: 17:52 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/turtsiya-1960755737.html
Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту
Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту - РИА Новости, 19.07.2024
Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту
Генконсульство России в Анталье заявило РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:36
2024-07-19T17:52
в мире
россия
турция
анталья (провинция)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_0:128:1946:1223_1920x0_80_0_0_f6cfe124ef8296dcb5314c9f0983e805.jpg
СТАМБУЛ, 19 июл — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье заявило РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне направлена нота. Ранее в СМИ появились сообщения об инциденте с участием двух гражданок России, произошедшем в июне в аэропорту Антальи. "Седьмого июня по данному факту в Турции состоялось первичное судебное заседание. Суд квалифицировал действия россиянок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и вынес решение о запрете на выезд из страны на период судебного разбирательства", — сообщили в дипмиссии. Сотрудники генконсульства незамедлительно установили контакт с указанными гражданками, разъяснили их права и порядок обращения к местным адвокатам. По имеющимся сведениям, россиянкам была предоставлена первичная бесплатная юридическая консультация, отметили в ведомстве. "Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в местные компетентные органы. Турецкой стороне также направлена соответствующая официальная нота", — сообщили в консульстве. Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу, сообщили дипломаты. Консульство вновь призвало россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски, имея в виду, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы и нормы страны пребывания.
https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html
https://ria.ru/20240606/turkish_airlines-1950874612.html
россия
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889967203_54:0:1891:1378_1920x0_80_0_0_24d9281c060aa169955215ca57fdf7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, анталья (провинция), происшествия
В мире, Россия, Турция, Анталья (провинция), Происшествия
Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту

Генконсульство в Анталье помогает двум россиянкам после инцидента в аэропорту

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в медиабанк
Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 19 июл — РИА Новости. Генконсульство России в Анталье заявило РИА Новости, что оперативно подключилось к урегулированию инцидента с россиянками в аэропорту Антальи, турецкой стороне направлена нота.
Ранее в СМИ появились сообщения об инциденте с участием двух гражданок России, произошедшем в июне в аэропорту Антальи.
Самолеты Turkish Airlines в аэропорту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines
11 марта, 22:36
"Седьмого июня по данному факту в Турции состоялось первичное судебное заседание. Суд квалифицировал действия россиянок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу и вынес решение о запрете на выезд из страны на период судебного разбирательства", — сообщили в дипмиссии.
Сотрудники генконсульства незамедлительно установили контакт с указанными гражданками, разъяснили их права и порядок обращения к местным адвокатам. По имеющимся сведениям, россиянкам была предоставлена первичная бесплатная юридическая консультация, отметили в ведомстве.
"Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в местные компетентные органы. Турецкой стороне также направлена соответствующая официальная нота", — сообщили в консульстве.
Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу, сообщили дипломаты.
Консульство вновь призвало россиян максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки и оценивать все риски, имея в виду, что за границей они подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы и нормы страны пребывания.
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Turkish Airlines начала возврат снятым с рейсов россиянам денег за билеты
6 июня, 07:57
 
В миреРоссияТурцияАнталья (провинция)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала