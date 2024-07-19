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"Одна из самых крутых вещей". Цукерберг оценил реакцию Трампа на покушение - РИА Новости, 19.07.2024
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14:48 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tsukerberg-1960735317.html
"Одна из самых крутых вещей". Цукерберг оценил реакцию Трампа на покушение
"Одна из самых крутых вещей". Цукерберг оценил реакцию Трампа на покушение - РИА Новости, 19.07.2024
"Одна из самых крутых вещей". Цукерберг оценил реакцию Трампа на покушение
Основатель компании Meta* Марк Цукерберг заявил в интервью агентству Bloomberg, что реакция бывшего президента США Дональда Трампа на покушение является одним... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:48
2024-07-19T14:48
в мире
сша
россия
дональд трамп
марк цукерберг
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг заявил в интервью агентству Bloomberg, что реакция бывшего президента США Дональда Трампа на покушение является одним из самых крутых зрелищ, свидетелем которых он когда-либо становился. "Видеть, как Дональд Трамп встает после того, как в него выстрелили..., и поднимает кулак, а (на фоне) американский флаг - это одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни", - отметил Цукерберг. Он добавил, что сложно не проникнуться борьбой экс-президента. "Я думаю, именно поэтому многим людям нравится (Трамп)", - сказал Цукерберг. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По данным ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, марк цукерберг, покушение на дональда трампа
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Покушение на Дональда Трампа
"Одна из самых крутых вещей". Цукерберг оценил реакцию Трампа на покушение

Цукерберг назвал реакцию Трампа на покушение одним из самых крутых зрелищ

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг заявил в интервью агентству Bloomberg, что реакция бывшего президента США Дональда Трампа на покушение является одним из самых крутых зрелищ, свидетелем которых он когда-либо становился.
"Видеть, как Дональд Трамп встает после того, как в него выстрелили..., и поднимает кулак, а (на фоне) американский флаг - это одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни", - отметил Цукерберг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Он добавил, что сложно не проникнуться борьбой экс-президента.
"Я думаю, именно поэтому многим людям нравится (Трамп)", - сказал Цукерберг.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По данным ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСШАРоссияДональд ТрампМарк ЦукербергПокушение на Дональда Трампа
 
 
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