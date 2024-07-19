"Одна из самых крутых вещей". Цукерберг оценил реакцию Трампа на покушение
Цукерберг назвал реакцию Трампа на покушение одним из самых крутых зрелищ
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Основатель компании Meta* Марк Цукерберг заявил в интервью агентству Bloomberg, что реакция бывшего президента США Дональда Трампа на покушение является одним из самых крутых зрелищ, свидетелем которых он когда-либо становился.
"Видеть, как Дональд Трамп встает после того, как в него выстрелили..., и поднимает кулак, а (на фоне) американский флаг - это одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни", - отметил Цукерберг.
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Он добавил, что сложно не проникнуться борьбой экс-президента.
"Я думаю, именно поэтому многим людям нравится (Трамп)", - сказал Цукерберг.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По данным ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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